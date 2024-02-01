Evi arsası olanların talihi döndü! Ödediğiniz tüm para tek başvuruyla iade edilecek

Sahipleri endişelendiren önemli bir gelişme açıklandı. Maliye Bakanlığı'na bağlı Gelir İdaresi Başkanlığı, şahıs mülkiyeti sahiplerine düzenli olarak ödedikleri emlak vergisinden muafiyet tanıyarak geriye dönük indirimler uygulayacak.

Yeni düzenlemeler neler getiriyor?

Türkiye'de mülkiyet hakkına sahip olan vatandaşların düzenli olarak emlak vergisi ödemesi gerekmektedir. Gelir İdaresi Başkanlığı, bu verginin yanı sıra diğer vergiler için de emlak vergisi muafiyeti tanımaktadır. Ancak bu dokunulmazlıktan yararlanan vatandaşlar çoğu zaman ayrıcalıklarının farkında değiller. Sonuç olarak, durumun düzeltilmesi ve son beş yılda yapılan ödemelerin iadesi yönünde benzeri görülmemiş bir karar alındığı açıklandı.

Kamu Denetçiliği Kurumu (KDK), daha önce açıklanan karar çerçevesinde aşağıdaki kategorilerde yer alanlara emlak vergisi iadesinin yapılacağını duyurdu. Bu kategorileri arasında; Emekliler, ev hanımları, işsizler, şehit dul ve yetimleri, savaş gazileri ve engelliler bulunmaktadır.





Tek konut sahibi olma şartlarını karşılayan ve Devletin verdiği maaşın dışında herhangi bir geliri olmayanlar, yüzde 0 faizli emlak vergisi teşvikinden yararlanabilecek.

Şartları neler?

KDK'dan yapılan açıklamaya göre, Bakanlar Kurulunca belirlenen indirimli vergi oranlarından yararlanmak isteyenler, Türkiye genelinde toplam alanı 200 metrekareyi aşmayan şahsi konut sahibi veya tek bir ikamet yerini kullanma hakkına sahip olan kişiler şahıs olarak kayıt yaptırabilecek.

Bu kapsamda gelirleri yalnızca kanunla kurulmuş olan sosyal güvenlik kurumlarından almış oldukları emekli maaşı, dul ve yetim maaşı, ölüm ve malûliyet maaşından alan kişiler KDK kararlarından yararlanabilecek.

Ayrıca emekliler, dullar, yetimler, ölüm yardımı alanlar ve maluliyet faydalanıcılarının, sahip oldukları evin alanı 200 metrekareyi geçmediği sürece emlak vergisi ödemek zorunda kalmayacağı açıklandı. Bu hüküm, belirli şartları taşıyan bireylerin vergi teşviklerinden yararlanmasına olanak tanımaktadır.

Nasıl kayıt olunur?

Emlak vergisi iadesi başvuruları Vergi Dairesi'nin elektronik yönetim sistemi aracılığıyla yapılabilir. Başvuruda gerekli olan belgeler şöyle:

Başvuru dilekçesi

Kimlik fotokopisi

Tapu fotokopisi

Emlak vergisi ödeme makbuzları

Geri ödeme tutarı nedir?

Emlak vergisi iadesinin iadeleri son beş yılda ödenen tüm emlak vergilerini temsil eder. Dolayısıyla başvuru sahipleri ödedikleri vergi miktarı kadar iade alabilecekler.

Son tarih ne zaman?

En çok merak edilen konu ise geri ödemelerde son ödeem tarihi ne zaman oldu. Emlak vergisi iadesi talepleri 31 Aralık 2024'e kadar yapılabilecek. Bu tarihe kadar beyanda bulunmayanlara geriye dönük olarak emlak vergisi iadesi alamayacak.