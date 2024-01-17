Evini arsasını bu bölgeden alan yaşadı! İki yıl içinde paraya para demeyecekler

Gelecekte yatırımcılar için değer katması beklenen 20 alanın yer aldığı liste yayımlandı. Bazı alanlar henüz potansiyeli bilinmeyen ancak gelecekte değeri beklenen yerlerdir. Özellikle bu bölgelerde ev sahibi olanlar gelecekte daha da zenginleşecek.

İnşaat sektörünün gelişmesi ve yeni bölgesel projeler bölgenin değerini artıran faktörlerdir. Ekonomist Dergisi, son yıllarda talep gören ve gelecekte değerinin artması beklenen 20 alanı ayrıntılı olarak açıkladı. Bu alanların yatırımcılar için büyük potansiyeli var.





KAĞITHANE-ÇAĞLAYAN Avrupa'nın en büyük adliye binasına sahiptir. Şehir merkezine yakınlığı ve markalaşma projeleriyle dikkat çekiyor. Burada yaşanan yüzde 300'lük fiyat artışı bölgenin potansiyelini gösteriyor.

Ankara, İstanbul, İzmir ve Diyarbakır gibi büyük şehirlerden gayrimenkul yatırımcılarının ilgisini çeken EKİŞEHİR-BATIKENT, üniversiteyi çevreleyen bir alan olarak dikkat çekiyor. Son üç yılda yaşanan yüzde 400'lük fiyat artışı buradaki konut piyasasının ne kadar hızlı değişebileceğini gösteriyor. Özellikle yatırımcılar için cazip bir potansiyel sunuyor.





ZEYTİNBURNU-ATAKÖY SAHİL YOLU İstanbul'un en popüler bölgelerinden biri haline geldi. Denize yakınlığı ve lüks projeleriyle tanınıyor. Son üç yılda yaşanan yüzde 550'lik fiyat artışı, bölgenin daha da değerlenme potansiyelini gösteriyor.

KADIKÖY-FİKİRTEPE, İstanbul şehrinin dönüşümü için en çok yatırımcı çeken bölgelerden biri. Boğaz'a yakınlığı ve merkezi konumu fiyatların son üç yılda yüzde 328 artmasına neden oldu.

GÜNEŞLİ-BASİN EKSPRES'İ İstanbul'un ikinci Maslak'ı olarak adlandırılmaktadır. Atatürk Havalimanı'na yakınlığı buradaki metrekare fiyatlarını yüzde 288 artırdı.





ANKARA-GÖLBAŞI-İNCEK Önceleri varoş yer olarak bilinse de son dönemde imar projeleri ve yeni yapılarla dikkat çekmeye başladı. Son üç yılda fiyatlar yüzde 300 arttı.

ATAŞEHİR-ŞERİFALİ Finans Merkezi projesinin aktif hale getirdiği alan. Yakınlığı ve kentsel dönüşüm son üç yılda fiyatların artmasına neden oldu.

EYÜP-BALAT İstanbul'un merkez ilçelerinden Balat, arsa sıkıntısının belirginleşmesiyle konut geliştiricilerinin ilgisini çekmeye başladı. Son üç yılda yüzde 200'ü aşan fiyat artışı bölgenin potansiyelini gösteriyor.

MALTEPE-BAŞIBÜYÜK kentsel dönüşüm çalışmalarında öne çıkan alanlardan biridir. Fiyatlar yüzde 275 arttı. EYÜP-SÜTLÜCE, Haliç Kongre Merkezi'nin açılışıyla birlikte yatırımcıların ilgisini çeken bir bölge. Fiyatlar yüzde 250 arttı.





KAĞITHANE-SEYRANTEPE Kendi markalı daireleri ve yakınlığı sayesinde değeri artan bir bölge. Fiyatlar yüzde 220 arttı. KÜÇÜKÇEKMECE-ATAKENT Marka projeleriyle dikkat çeken bir bölge. Son üç yılda fiyatlar yüzde 233 oranında arttı.

KAĞITHANE-AYAZAĞA Ulaşım bağlantılarına yakınlığı ve markalı daireleriyle öne çıkan bir bölge. Fiyatlar yüzde 233 arttı. KARTAL-RAHMANLAR Anadolu yakasında metronun etkisiyle dikkat çeken bir ilçe. Son üç yılda fiyatlar yüzde 200 arttı.





BURSA-NİLÜFER şehir merkezinde arsa yetersizliğinden dolayı ilk sıralarda yer alan bir bölgedir. Fiyatlar yüzde 172 arttı. ANKARA-KEÇİÖREN, Ankara bölgesinin başkentinde kentsel değişimlerle öne çıkan bir ilçedir. Fiyatlar yüzde 150 arttı.

KASIMPAŞA-AYNALIKAVAK sanat ve iş dünyasının en popüler destinasyonlarından biri haline geldi. Son üç yılda fiyatlar yüzde 200 arttı. SANCAKTEPE metro hattı üzerindeki konumu sayesinde katma değer kazanan bir bölge. Fiyatlar yüzde 100 arttı.

BAKIRKÖY-VELİEFENDİ sahil yolu ve çok yönlü ulaşım imkanlarıyla dikkat çeken bir ilçedir. Fiyatlar yüzde 140 arttı. İZMİR-BASMANE Merkezi konumu ve ticaret merkezi ile öne çıkan bir ilçemizdir. Fiyatlar yüzde 110 arttı.