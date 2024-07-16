Hayal mayal kalmadı bam bam bam! 17.000 TL’ye 2.500.000 TL konut krediniz hazır

Kira fiyatlarının durdurulamayan yükselişi devam ediyor. Kira ödemek yerine ev sahibi olup da evinin borcunu ödemek isteyen birey sayısı da gün gün artıyor. Ancak konut fiyatları da ekonominin zorlaştığı enflasyonun yükselmeye devam ettiği şu günlerde adeta serbest piyasaya dönüşürken, vatandaşın ev sahibi olma hayali de rafa kalkmışa benziyor. Vatandaşın eksik kalan yatırımını tamamlaması adına harekete geçtiği şu günlerde çare konut kredilerinde olurken, konut kredi faizlerinin de yükselmesi geri ödenmesinin kat be kat artmasına mahal veriyor. Hal bu iken bankaların sunduğu cazip kampanyalar, bu hayalin önünü açabiliyor.





Konut kredisi faizleri de yüzde 4 orana dayanmışken, bu kapsamda ek kampanyalar ve avantajlar tercih edilebiliyor. Bankalar tarafından sunulan kampanyalar arasında en çok dikkat çekeni Ziraat Bankası tarafından başlatılan kampanya olurken, kampanya kapsamında yapılan hesaplamada aylık taksit 17.000 TL civarına denk geliyor. Ziraat Bankası tarafından açıklana ve bir süredir devam eden Ortaklaşa konut kredisi kampanyasında 5 bireye kadar aynı taşınmazın sahibi olup, ortaklaşa taksit ödenmesi imkanı sağlanıyor.

En az 2, en fazla 5 kişinin bir araya gelerek konut kredisi imkanının sağlandığı kredide, kişi başına düşen ödeme yükünün hafifletilmesi hedefleniyor. Düzenli gelire sahip olan ve bunu belgelerle ispatlayan 5 kişinin bir araya gelerek kullanacağı konut kredisinde tutar, evin ipotek değerine göre belirlenip, yüzde hesaplaması ile veriliyor. Ziraat Bankası tarafından yapılan açıklamada kredi faiz oranları da hesaplı seviyede bulunurken, geri ödemesi konusunda tutarlar oldukça cazip geliyor.





3,49 olarak açıklana konut kredisi faizinde 5 kişi bir araya gelerek sahip olacağı 2.500.000 TL konut kredisinde kişi başı aylık ödeme tutarı 17.000 TL civarına denk gelmiş bulunuyor. banka şubeleri veya internet üzerinden yapılabilen başvurularda gerekli evrakların devir işlemlerinin tamamlanması da gerekiyor. Konut sahibi olma hayalini gerçekleştirmek isteyen birçok kişi için önemli bir fırsat sunan ziraat Bankası ortaklaşa konut kredisi kampanyası düşük taksit ile birlikte esnek ödeme seçeneği de bulunuyor. Cazip kredi imkanından faydalanabilmek adına en yakın banka şubesine istenilen evraklara gitmek yeterli oluyor.