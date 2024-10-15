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Hükümetten son dakika asgari ücret açıklaması! 2025’te tek zammı çifte zam mı geliyor?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan’dan asgari ücretle alakalı son dakika önemli açıklamalar geldi.

Yayın Tarihi: 15.10.2024 12:25
Güncelleme Tarihi: 15.10.2024 12:25
Hükümetten son dakika asgari ücret açıklaması! 2025’te tek zammı çifte zam mı geliyor?

Milyonlarca çalışanın yakından takip ettiği asgari ücret zammı ile alakalı hesaplamalar ve kulis bilgileri gelmeye devam ederken, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan’dan son dakika önemli açıklamalar geldi. Geçtiğimiz hafta asgari ücret 2025 zam çalışmalarının Aralık ayı itibari ile başlayacağını belirten Işıkhan, bugün yaptığı açıklamasında diğer merak edilen önemli hususlar hakkında bilgi verdi. et zammı hakkında Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan’dan önemli açıklamalar geldi. Önümüzdeki yıl yapılacak zammın detayları ve zammın ne kadar olacağı konusunda merakla beklenen bilgiler Bakan Işıkhan tarafından yapılan açıklama akabinde netleşmeye başlarken, çalışanın kafasındaki soru işaretleri yanıtını bulmaya başladı.  

ASGARİ ÜCRETE ENFLASYON KALKANI 

Asgari ücret zammı ile alakalı olarak Bakan Işıkhan tarafından yapılan değerlendirmede maaşların enflasyondan korunacağı "Asgari ücreti enflasyona karşı koruma altına alacağız" sözleri ile ortaya çıkmış bulunuyor. Geçtiğimiz sene izlenen düzenlemelerle benzer bir yol izleyeceğini açıklayan Işıkhan, asgari ücretin belirlenmesinde Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nun mevcut enflasyon oranı, makroekonomik dengeler ve vatandaşların satın alma gücü gibi birçok faktörü dikkate alacağını ifade etti.  

Hükümetten son dakika asgari ücret açıklaması! 2025’te tek zammı çifte zam mı geliyor?

2025 ASGARİ ÜCRET NE KADAR OLACAK? 

Peki, 2025 yılında asgari ücret ne kadar olacak? Uzmanlar tarafından yapılan tahminlere göre, asgari ücrete yüzde 20 ile yüzde 50 arasında bir zam yapılması bekleniyor. Bu durumda asgari ücret, 20 bin 402 TL ile 25 bin 503 TL arasında bir seviyeye geleceği hesaplamaları yapılırken, Geçtiğimiz yılın Ocak ayında yüzde 49,11 oranında yapılan zammın tekerrür edebileceği de ifade ediliyor.  

ZAM ORANINA GÖRER ASGARİ ÜCRET 

Zam oranlarına göre olası asgari ücret rakamları şöyle sıralanıyor: 

Yüzde 20 zam: 20.402,40 TL 

Yüzde 25 zam: 21.252,50 TL 

Yüzde 30 zam: 22.102,60 TL 

Yüzde 35 zam: 22.952,70 TL 

Yüzde 40 zam: 23.802,80 TL 

Yüzde 45 zam: 24.652,90 TL 

Yüzde 50 zam: 25.503,00 TL 

 


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