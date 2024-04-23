İntibak zammında önemli açıklama: Sadece 2000 sonrasını değil tüm emeklileri kapsaması gerekiyor

Uzun zamandır emekli maaşlarında yaşanan eşitsizlikler özellikle de zam beklentisi ortadan kalkan emeklinin en önemli gündem maddelerinden olan intibak yasasını akıllara getirmeye başladı. Özellikle 2000 yılından sonra emekli olanlarla önceki yılların emeklileri arasındaki maaş farkları, büyük bir eşitsizlik olarak görülüyor. Bu sorunun çözümü için umut ışığı olacağı tahmin edilen İntibak Yasası'na dair ise hükümetten net bir açıklama milyonlarca emekli tarafından bekleniyor.

SGK uzmanı Emin Yılmaz tarafından Temmuz emekli maaş düzenlemesi ile alakalı açıklamalar gündemdeki yerini korurken, açıklamaları, emeklilerin umutlarını yeşerteceğe benziyor. Ocak ayındaki zamlar, en düşük emekli aylığı alanları yeterince tatmin etmediğini belirten uzman isim, İntibak Yasası'na olan ihtiyacı daha da belirgin bir hal aldığını belirtirken, emekli maaşların eşitlenmesi anlamına gelen İntibak Yasası'nın devreye girmesi gerekliliğini savunuyor.





EMEKLİYE İNTİBAK YASASI GELECEK Mİ

Bu yasanın hayata geçirilmesi halinde tüm emeklilerin maaşlarının eşitlenerek, refah seviyelerinin yükseleceğini belirten isim, TÜFE artışından bu sayede emeklinin etkilemeyeceğini de sözlerine eklemiş bulunuyor. Ancak Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'dan İntibak Yasası'na dair net bir açıklama gelmemesi, emeklinin hayallerini suya düşürürken, zaten ara zam alamayan emekli, Temmuz ayında artış ile birlikte intibak eşitliği çağırılarını sunmaya başlamış bulunuyor.

İntibak Yasası'nın sadece 2000 yılından sonra emekli olanları kapsamaması gerekliliğin belirten uzman, tüm emeklileri kapsayacak şekilde geniş bir çerçevede ele alınması gerekliliğini savunurken, adaletli bir sistemin kurulması için maaş eşitlenmesinin devreye girmesi gerekliliğini de belirtiyor.





TÜM EMEKLİLERİ KAPSASIN

Hükümetin orta vadeli programı çerçevesinde emekliye yönelik bir çok destek açıklaması yaptığı bilinirken, bu düzenlemeler arasında söz konusu olmasa da İntibak Yasası'nın gelmesini milyonlarca emekli bekliyor. İntibak Yasası, emekliler arasındaki maaş farklarını ortadan kaldırmak için en etkili çözüm olacağını belirten Yılmaz, hükümetin Temmuz zammında bu müjdeyi de duyurabileceğini belirtmiş bulunuyor.