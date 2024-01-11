İslam Memiş doların pimini çekti! Dolar borcu olanlar dikkat: 45 TL için tarih açığa çıktı

Dolar kuru üzerinde tahminler yapılmaya devam ederken İslam Memiş'in o açıklaması şaşırttı. oların o tarifte 45 TL olacağını duyuran Memiş'in dikkat çeken sözleri haberimizde.

İslam Memiş doların pimini çekti! Dolar borcu olanlar dikkat: 45 TL için tarih açığa çıktı
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Finansal değerlendirmeler yapılırken yatırımcılara farklı öneriler yapıldı. Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, dolar kuru, ons altın ve gram altın hakkında ön görülerini açıkladı. İşte doların 45 TL olacağını analiz yaptığı o detaylar...

DOLAR 45 TL
İslam Memiş, dolar kurundaki 2023 yılı beklentierini açıklarken 2024 yılı ile aynı olduğuna değindi. Ocak ayıyla beraber dolar kurunda 30 TL'nin normalleşmesiyle yılın ilk zamanlarında dolar kuru 33-34 TL seviyelerine gelecek. 30 TL dolar kurunda dip seviyeye gelinirke 2024 yılında dolar kurunun 45 TL'ye kadar yükseleceğinin altının çizdi.

memiş dolar ve altın
ALTIN BORCU OLANLAR DİKKAT
Altın borcu alacaklara uyarılar yapılırken Memiş, gram altın her ay rekor tazelediğini hatırlatarak elinde altını olan yatırımcıların satış için hızlı davranmaması gerektiğinin altını çizdi. Özellikle altın borçlanılmamaması konusunda uyarılar yapılırken altın borçlanmak için 3 bin TL seviyesinden maliyet hesaplanmasının gerekli olduğuna vurgu yaptı.

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