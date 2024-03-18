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İstanbulkart kullanıcılarına müjde: Ramazan boyunca hesabınıza trink 150 TL oruç desteği yatacak

Özellikle de bedava toplu taşıma kampanyaları ile bilinen İstanbulkart yeni başlattığı kampanyasında geri ödeme imkanı sunuyor.

Yayın Tarihi: 18.03.2024 18:42
Güncelleme Tarihi: 18.03.2024 18:42
İstanbulkart kullanıcılarına müjde: Ramazan boyunca hesabınıza trink 150 TL oruç desteği yatacak

İstanbul'da neredeyse her alanda kullanım imkanı sunan İstanbulkart özellikle de son zamanlarda birbirinden avantajlı kampanyaları ile tercih edilebilirliğini arttırmaya devam ediyor. Özellikle de bedava toplu taşıma kampanyaları ile bilinen İstanbulkart yeni başlattığı kampanyasında geri ödeme imkanı sunuyor. İstanbulkart, son zamanlarda seçili marketler ile ortaklaşa başlattığı kampanyaları ile bir adım önde seyrediyor. Ramazan ayı boyunca devam edecek olan kampanyada geri ödeme imkanı sunan İstanbulkart ile alışveriş yapmanın da ayrıcalığı böylece sunulmuş bulunuyor

İSTANBULKART RAMAZAN ALIŞVERİŞİ

İstanbulkart kullanıcılarını sevindiren yeni bir kampanya detayı açıklandı. Yapılan açıklamada ise İstanbulkart sahipleri seçili marketlerde yapacakları alışverişlerde geri ödeme imkanından faydalanabilecek. Düzenlenen kampanya kapsamında CarrefourSA, A101, Bim, Migros, Şok, Hakmar gibi birçok markette tek seferde 750 TL ve üzeri Ramazan alışverişi yapan bireye ilk harcamalarında 75 TL ve 2. harcamalarında da 75 TL olmak üzere Toplamda 150 TL nakit iade ödemesi yapılacak.

tl

İstanbul kartı Ramazan tarifesi olarak başlatılan kampanyada Toplamda 150 tl geri ödeme imkanından faydalanma süresi 9 Nisan'a kadar devam edeceği belirtilmiş bulunurken, yapılacak her alışverişte sadece ilk 2 alışveriş kampanyaya dahil olacak. Kampanyadan sosyal kart sahibi olan bireyin faydalanamayacağı belirtilirken harcama işleminin iptal edilmesi durumunda yapılan ödül ödemeleri de geri alınacak.

Yapılan harcama karşılığında hak kazanılan liralar İstanbulkart'a otomatik olarak yüklenecek. Kartın mobil uygulaması ya da belirlenen noktalarda kullanılabileceği de açıklandı. İstanbulkart’a yatırılan bu geri ödemelerin karşılığı nakit olarak talep edilemeyecek.

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