Kimlik numarasının son hanesine göre hesaplara 3.535 TL yatırılacak! Bakanlık talimat verdi

Kimlik numaranızın sonunu hemen kontrol edin! Hak sahiplerine 3 bin 535 TL ödeme yapılıyor! Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

KİMLİK NUMARASINA GÖRE 3 BİN 535 TL ÖDEME

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından ihtiyaç sahibi vatandaşlara maddi destekler son hızıyla devam ediyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş tarafından yapılan son açıklamalara göre Kasım ayında yaşlı ve engelli maaşları için toplamda 3.2 milyar TL bütçe ayrıldı. Tutarın 1.8 milyar TL'si yaşlılık maaşı, 1.4 milyar TL'si engelli maaşı olarak hesaplara yatıyor. Bakan açıklamasında şu sözlere yer verdi;





'Engelli ve yaşlı vatandaşlarımızın toplumsal hayata tam anlamıyla katılarak bağımsız şekilde yaşayabilmesi için eğitim, sağlık, ekonomi, sosyal hayat her alanda yanlarındayız. Bu anlamda Kasım ayında 3.2 milyar TL yaşlılık ve engelli maaşları hak sahiplerinin hesabına yattı.' 65 yaşını dolduran, nafaka bağlanmayan ya da nafaka alması mümkün olmayan, kamu ya da özel kuruluşlarda sürekli bakımı yapılmayan, Sosyal Hizmetler Kanunu kapsamında harçlık ödemesi almayan, yurt içi ve yurt dışı olmak üzere sosyal güvenlik kurumlarından gelir ya da maaş almayan ve isteğe bağlı prim ödemesi almayan, eşi ve kişinin hane içinde kişi başına düşen aylık ortalama gelirin asgari ücretin üçte birinden az olması şartıyla yaşlılık maaşı veriliyor. Engelli maaşı engelli kişilere ya da eşine verilebiliyor.