Kıyıda köşede dolar biriktirenlere kritik uyarı! O tarihte dolar füze gibi uçacak!

Dolar birikenleri ilgilendiren önemli bir bilgilendirme geldi! Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, beklenen duyuruyu yaparak doların değer kazanacağı tarihi açıkladı. Memiş, doların 40 TL'yi aşacağını tahmin ederek birikim yapanları dikkatli olmaları konusunda uyardı. Borsa İstanbul'da yaşanan hareketlilikle birlikte, Memiş, doların değerlenme zamanını vurgulayarak özellikle borsada yatırım yapanları ve altın sahiplerini bilgilendirdi. Memiş'in ifadelerine göre, Noel tatilinin etkisiyle sakin geçen haftada ABD ve Avrupa piyasalarının kapalı olması dikkat çekici. Terör eylemlerinin küresel piyasaları nasıl etkileyebileceği konusunda uyarıda bulunan Memiş, bu tür olayların yaşanması durumunda 2024 yılının piyasalara gergin bir başlangıç yapabileceğini vurguladı.

Bunun yanı sıra, hafta içindeki piyasa rakamlarını detaylı bir şekilde analiz eden Memiş, BIST 100 endeksindeki %20'lik değer kaybını ve genel borsa durumunu değerlendirdi. Dolar kuru üzerinde de değerlendirmelerde bulunan uzman, önümüzdeki dönemde 30 TL'yi aşabilecek bir dolar kuru öngörüsünde bulundu. Ons altın fiyatlarına yönelik de incelemelerde bulunan Memiş, gelecekte ons fiyatlarının düşebileceği konusunda uyarıda bulundu.







Borsa İstanbul'da geçen çeyrekte yaşanan %20'lik değer kaybını inceleyen İslam Memiş, ortaya çıkan verilerin iki farklı senaryoyu gösterdiğini ifade etti. Bu senaryolar arasında öne çıkanlar şu şekildedir:

İslam Memiş, yabancı yatırımcılar için olumlu bir giriş ortamının oluştuğunu vurgulayarak, bu durumun borsaya olan güvenin artmasına katkı sağlayabileceğini belirtti.

İslam Memiş, bazı yatırımcıların borsadan kalıcı olarak çıkışlar gerçekleştirmeye başladığını belirterek, bu durumun borsadaki risk algısını etkileyebileceğini açıkladı.

İslam Memiş, birinci senaryonun mantıklı bir tablo çizdiğini belirterek, orta ve uzun vadede borsada olumlu beklentinin devam ettiğini söyledi. Borsadan çıkışın olumsuz bir durum olduğunu vurgulayan Memiş, "Borsa yerine faize yönelme" düşüncesinin ayrı bir konu olduğunu ekledi. Ayrıca, 7 bin 500 puan seviyesinin kritik bir öneme sahip olduğunu ve bu seviyenin altına sarkılması durumunda borsanın çekiciliğini yitirebileceğini belirtti.

Dolar kuruna dair değerlendirmelere geçen İslam Memiş, haftaya 29,11 TL seviyesinde başlayan dolar kurunun yılın zirvesinin 29,30 olduğunu belirtti. Memiş, önümüzdeki ocak ayında 30 TL'ye ulaşabilecek bir dolar kurunun mümkün olduğunu ifade ederek, 30 TL'nin normal bir seviye olduğunu ve kırklı seviyelerin hedef alınabileceği bir süreç beklendiğini söyledi. 2023 yılının dördüncü çeyreğinin dolar açısından önemli olduğunu vurgulayan Memiş, "Dolar bir yatırım aracı değil; 28,80-29,20 lira arasında oyalanır." ifadelerini kullandı.

Ons altın fiyatlarıyla ilgili de değerlendirmelerde bulunan İslam Memiş, ons fiyatının 2070 dolara yükseldiğini ancak haftayı 2053 dolar seviyesinde tamamladığını belirtti. Memiş, teknik olarak ihlal edilen alanları göstererek 2.020-2.002-1.995 dolar seviyelerini işaret etti. Ons altının bu hafta içerisinde aşağı yönlü destek seviyelerine test edebileceğini ifade eden uzman, 2024 yılında 2000 dolar seviyesinde dip yaşanabileceği uyarısında bulundu. Memiş, "Bu hafta dolar karşısındaki varlıklarda satıcılı bir seyir, dolar endeksinde (DXY) ise alıcılı bir seyir bekliyorum." dedi.

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