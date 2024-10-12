Merkez Bankası enflasyon açıklaması maaşları uçurdu! Ocak zammı şok edecek

Milyonlarca memur ve emekli Ocak ayında yapılacak olan zamları merakla bekliyor. Enflasyonun artışının devam ettiği şu zamanlarda maaşların erimeye başlamasından mütevellit zor günler geçiren emekli, emekli zammı 2025 ne olacak sorusunun yanıtını araştırırken, durum memurlar için de aynı seyrediyor. Memur ve emekliler senede iki kere belirlenen şartlara göre hesaplamalar ışığında zam alıyor. Zam oranının belirlenmesinde en etkili etken enflasyon oranları olarak bilinirken, Ekim, Kasım ve Aralık aylarının da geçtiğimiz 3 aya eklenmesi ile zam oranının belirleneceği biliniyor. Memur toplu sözleşme hükümlerince zam hesaplamasına tabi tutulacak iken emekli ise enflasyona ek refah payı zammını bekliyor. Bilindiği üzere enflasyon zammı sadece emekliyi artan rakamlardan korurken, refah payı zammının yapılması alım gücünün artmasını sağlıyor. En düşük emekli maaşı hesaplamaları ve emekli maaş zam oranı hesaplamaları, Merkez Bankasının son tahmin açıklaması akabinde de değişime uğramışa benziyor.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), yaptığı piyasa katılımcıları anketinin sonuçlarını geçtiğimiz gün açıkladı. Anket, hem enflasyon tahminleri hem de bu doğrultuda maaş artışları üzerinde önemli etkilere sahip olurken, hesaplamalar sil baştan yapılmaya başladı. Buna göre memur ve emekli maaşlarında artı hesaplar ortaya çıktı.

MERKEZ BANKASI ENFLASYON TAHMİNİ YÜKSELDİ

TCMB tarafından açıklanan ankette, yıl sonu enflasyon tahmini yüzde 43,14’ten yüzde 44,11’e çıktı. 2024 yılının ilk yarısındaki enflasyon oranı yüzde 24,73 olarak kaydedilirken, ekonomistler, Tüketici Fiyat Endeksi'nin (TÜFE) 2.679,36 seviyesine ulaşmasını bekliyor.

2025 OCAK MAAŞ ATIŞLARI HESAPLANDI

Merkez Bankası anket sonuçlarına göre memur ve emekli maaşları tekrardan revizeye girdi. İşte uzmanlar tarafından yapılan yeni zam hesaplamaları

• 6 Aylık Enflasyon: %15,53

• SSK ve Bağ-Kur Emekli Zammı: %15,53

• Memur Enflasyon Farkı: %5

• Toplu Sözleşme Zammı: %6

• Memur Zammı: %11,32

Bu oranlar, 2024 yılı Temmuz, Ağustos ve Eylül ayı enflasyon rakamlarıyla oluşturulmuş olup, Ekim, Kasım ve Aralık aylarının verileriyle kesinlik kazanacak.

ENFLASYON ARTIŞININ EMEKLİ MAAŞINA ETKİSİ NE OLACAK

En düşük emekli maaşına ve emeklilere zam uygulaması adına araştırmalar ve çalışmalar devam ediyor. Beklentilere göre, SSK ve Bağ-Kur emeklileri için bu zam %15,53 olarak gerçekleşecek. Ancak, kök maaşı 10.850 TL’nin altında olan emeklilerin maaşı 12.500 TL'yi geçemeyecek. Bu durumda, en düşük emekli maaşının 14.500 - 15.000 TL aralığında olması bekleniyor.