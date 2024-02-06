Nakit derdini bıçak gibi kesen kredi! Faizsiz 10.000 TL için o bankanın kapısında kuyruk olacak!

Nakit sıkıntılarına son! Banka 10 bin TL faizsiz ödeme kampanyalarını başlattı! Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

FAİZSİZ 10 BİN TL ÖDEME KAMPANYASI

Son dönemlerde nakit sıkıntısı çeken vatandaşlar bankaların kredi kampanyalarını yakından takip ediyor. İş Bankası tarafından yapılan son duyuruya göre müşterilere 10 bin TL'ye varan nakit desteği verilecek. Bankanın mobil uygulaması üstünden başvuru yapan müşterilere 10 bin TL'ye varan nakit desteği verilecek. Ödeme faizsiz şekilde yapılacak. Bankanın başlattığı kampanyadan sadece bankanın mobil uygulaması üstünden ilk kez müşteri olan vatandaşlar faydalanabilecek.





Müşteri olma süreci sonrasında başvuru yapan müşteriler 10 bin TL'ye varan faizsiz ödemelerden faydalanabilecek. Geri ödemeler 12-24 ay vade şeklinde düzenlenecek. Başvurusu onaylanan müşteriler ödemelerini anında alabilecek. Kampanyadan faydalanmak için bankanın müşterisi olma şartının taşınması gerekiyor. Bankanın İş Cep mobil uygulamasını indirdikten sonra müşteri olmak istiyorum seçeneğini seçip görüntülü görüşme yoluyla müşteri olan vatandaşlar uygulamaya giriş yaptıktan sonra 10 bin TL'ye varan faizsiz kredi kampanyasına başvuru yapabilecek. Yüksek limitli kredi kullanmak istiyorsanız bankanın ihtiyaç kredisi kısmından başvuru yaparak 100 bin TL'ye varan kredi ödemelerinden faydalanabilirsiniz.