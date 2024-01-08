Nakit para arayanlar faizsiz 20.000 TL'ye hayır diyemeyecek! İhtiyaç kredisinde bomba kampanya

İş Bankası müşterileri veya yeni müşteriler, 2024 yılında Maxipuans'a ilişkin kampanyaları ve çeşitli sektörlerdeki alışverişlerde sunulan indirimleri yakından takip ederken, diğer taraftan da faizsiz nakit avanslarla ilgili kampanyaların açıklanmasının ardından bu kampanyaları da araştırmaya başladılar.

Bu kapsamda 31 Ocak'a kadar sürecek olan 20.000 TL'ye kadar faizsiz nakit avans fırsatından kimlerin yararlanabileceği sorgulanırken kampanyaya katılmak için ne yapılması gerektiği merak ediliyor. İş Bankasının söz konusu kampanya için hazırladığı metin resmi web sitesinde yayınlanmıştır.

"İş Bankası'ndan nakit avans kampanyası"





1 Ocak'ta başlayan ve 31 Ocak'a kadar sürecek olan kampanya kapsamında, kredi kartı başvuruları naylanan İş Bankası müşterileri, İşCep uygulamasındaki ‘Müşteri Olmak İstiyorum’ uygulamasıyla 20.000 TL'ye kadar faizsiz para çekim fırsatından yararlanabilecek. Faizsiz taksitli nakit avans vadesi 2 ile 6 ay arasında olmakla birlikte kampanyadan faydalanmak için kullanılacak olan nakit avans tutarı ise 300 TL ile 20.000 TL arası değişebilmektedir.

İş Bankası'ndan yapılan açıklamada 20.000 TL'ye kadar faizsiz nakit avanslar yalnızca İşCep ve Maximum Mobil üzerinden kullanılabilecek.

İş Bankası müşterisi olan ve İşCep uygulaması üzerinden "Müşteri olmak istiyorum" adımını tamamlayanlar 1-31 Ocak tarihleri ​​arasında 20.000 TL'ye kadar faizsiz nakit avans fırsatından yararlanabilecek. Maxipuan ile ilgili araştırmalar da devam etmekte olup, satın alma sonrasında indirimler sunulmaktadır.

İş Bankası, geçen yıl olduğu gibi 2024 yılı başında da resmi internet sitesi ve sosyal medya hesaplarında yayınlanan bilgilendirme metinleri aracılığıyla devam eden kampanyalara ilişkin açıklamalarda bulunmuştu. Güncel fırsatlara İş Bankası resmi internet sitesindeki kampanya bölümünden ulaşabilirsiniz.