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Okula giden öğrenciye destek! Yeni geldi herkese okul öğünü bedavaya gelecek

Belediye tarafından sağlanan bu destekten 1500 öğrenci dönem boyu hergün faydalanacak.

Yayın Tarihi: 26.09.2024 10:45
Güncelleme Tarihi: 26.09.2024 10:45
Okula giden öğrenciye destek! Yeni geldi herkese okul öğünü bedavaya gelecek

Okulların açılması ile birlikte öğrenciler sağlanan destekler ile alakalı hükümetin yanı sıra belediyeler tarafından da gün gün yeni adımlar atılmaya devam ediyor. Bağlı bulunulan belediyelerde yaşayan öğrencilere sağlanan bir destekte gıda desteği olarak bilinirken, söz konusu destek hergün 1 öğün yemek olarak sağlanıyor.  

Okullar kısa bir süre önce açıldı. Okul ihtiyaçlarının karşılanmasının yanı sıra ebeveyn öğrencinin temel ihtiyaçlarını da karşılama konusunu kara kara düşünmekteyken, belli bir kesime harçlık konusunda destek sağlanacağı belirtildi. Söz konusu destekte öğrencilere günde 1 öğün yemek dağıtılacağı ifade edilirken, belediye tarafından sağlanan bu destekten 1500 öğrenci dönem boyu hergün faydalanacak.  

Okula giden öğrenciye destek! Yeni geldi herkese okul öğünü bedavaya gelecek

ÖĞRENCİYE GIDA DESTEĞİ 

Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan tarafından geçtiğimiz gün yapılan açıklamada "Bir Öğün Bizden" programının devreye alındığı ifade edilirken, her gün bin 500 ilkokul öğrencisine ücretsiz gıda desteği sağlanacak. Projenin ilk etabı, Mahmut Şevket Paşa, İzzet Paşa ve Kuştepe mahallelerindeki belirlenen dokuz noktada başladığı ifade edilirken, geri kalan mahallelerde de uygulamanın kısa sürede devreye gireceği belirtilmiş bulunuyor.  

Başkan Şahan'dan Duygusal Paylaşım 

Başkan Şahan tarafından programın başlamasına istinaden yapılan açıklamada "Bir belediye başkanı, bir baba ve bir vatandaş olarak en büyük hedefim, çocuklarımızın ve gençlerimizin mutluluğunu sağlamaktır. Şişli'nin çocukları geleceğe güvenle bakacak. Okul yolunda, Şişli hep yanınızda olacak" denilirken, öğrencilere verilen desteklerin de devam edeceği ifade edildi.  

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