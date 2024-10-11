Patronlar ilk defa açıkladı! 2025 asgari ücrete çifte zam müjdesi gelebilir

Yıl sonu yaklaşırken, asgari ücret zammı konusunda belirsizlikler ve tahminler gündemi sarsmaya devam ediyor. Milyonlarca çalışan, 2025 yılında yapılacak zam oranını merakla beklerken, uzmanların görüşleri de bu kapsamda tüm dikkatleri üzerine topluyor. Gerek asgari ücretli çalışan ya da asgari ücret zammı üzerinde zam alan vatandaş, gerekse de asgari ücret zammına göre şekillenen ödemelere hak sahibi olan vatandaş asgari ücret zammı için asdeta geri sayımı başlatmış bulunurken, işçi ve işveren kesiminde beklentileri şekillenmeye devam ediyor. Asgari ücretin 25 milyon çalışan için büyük bir önem arz ettiği biliniyor. 2024 yılında net 17.002,12 TL olarak belirlenen asgari ücretin 2025 yılında geçerli olacak net tutarı ve zam oranı ile alakalı araştırmaları devam ediyor.





Deutsche Bank asgari ücret tahmini





Dünyaca ünlü bankalar, Türkiye'nin ekonomik dinamiklerini göz önünde bulundurarak yeni tahminlerini güncellemeye devam ederken, Deutsche Bank tarafından oluşturulan 2025 asgari ücret zammı açıklaması da dikkat çekmiş bulunuyor. Raporda, asgari ücretin yüzde 25 ile yüzde 30 arasında bir artış gösterebileceği aktarılıyor.









Ekonomistlerde asgari ücret zam tahmini





Galatasaray Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ata Özkaya da geçtiğimiz gün asgari ücret değerlendirmesini sundu. Yapılan tahminde 2025 yılında asgari ücrete yüzde 30'un üzerinde bir zam olamyacağı eğer ki bu orandan fazla olursa ülke ekonomisinin zorlanacağını ifade etti.





Asgari ücrete çift zam mı gelecek?





Son günlerde sosyal medyada ortaya atılan iddialarda, asgari ücrete ocak ayında bir zam yapıldıktan sonra yılın ortasında ikinci bir zam daha yapılacağı konuşuluyor. Özkaya'nın açıklamalarına göre, 2025 yılında asgari ücrete yapılacak zamda iki aşamalı bir artış olabileceği iddia edilirken, Özkaya, "Ocak ayında yüzde 20 civarında bir zam yapılması ve ardından Temmuz'da tekrar bir düzenleme olması bekleniyor," açıklaması ile ara zam ihtimalini gündeme çıkartmış bulunuyor.

İşverenin asgari ücret 2025 talebi





Asgari ücret 2025 spekülasyhonları devam ederken, işverenler, asgari ücret belirleme çalışmalarına şimdiden başlamış bulunuyor. Enflasyonun yüzde 41 olması beklenirken, işverenler asgari ücrette yalnızca yüzde 30 oranında bir artış talep etti. Pazarlık sürecinin Aralık ayında başlayacağı biliniyor.