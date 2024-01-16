Şimdi PTT'ye koşma vakti! Şimdi giden 5 dakika sonra IBAN'a 100.000 TL ödeme alıyor!

Gerek çalışan gerekse de emeklinin özellikle de son zamanlarda ihtiyaçları artmaya devam ederken, bunu karşılama konusunda da sıkıntılar süregeliyor. Artan enflasyon rakamları vatandaşın cebini boşaltırken, kendine ek finansman desteği arayan vatandaş soluğu bankalarda alıyor. Ancak özellikle de yaz mevsiminden beri artan kredi faizleri, ulaşılabilirlik konusunda olumsuz etki yaratabiliyor. Bankaların devreye girmesi ile birlikte vatandaşın ihtiyacına göre şekillenen destek ödemeleri sağlanabiliyor. Kamu bankaları ya da özel banka fark etmeksizin ay ay güncel kampanyalarını sunuyor. Emeklinin de çalışanın da ihtiyacına göre şekillenen kredi destekleri sağlanabilirken, bankalar haricinde PTT'de son zamanlarda kredi ödemesi imkanı sunuyor. PTT finansman olarak Aktif Bank ile birliği içerisinde ihtiyaç kredisi desteği sağlıyor.

PTT İHTİYAÇ KREDİSİ KAMPANYASI

PTT tarafından sağlanan destekler sadece ihtiyaç kredisi olarak şekillenmiş bulunuyor. Aktifbank finansörlüğünde başvurusunu yapan birey, anında hesabına onaylı ödemesini alabiliyor. 50,000 TL'ye çıkartılan PTT kredisi, geçtiğimiz aylarda limit olarak 70.000 TL olarak güncellenmişken, yeni başlatılan kampanya kapsamında PTT ihtiyaç kredisi limitini 100.000 TL olarak güncellemiş bulunuyor.





36 AY VADE İMKANI

PTT ihtiyaç kredisi ödemesinden faydalanabilmek için PTT müşterisi olmak ve başvuru yapmak yeterli oluyor. 100,000 TL'ye kredi desteği belirlenen faiz oranlarında 24 vade imkanı ile sunuluyor. 70,000 TL'ye kadar olan kredi kullanımlarınız ise 36 ay vade imkanı ile sağlanıyor.

Öte yandan müşteri olunması durumunda da kefil şartı bulunmuyor. Mobil uygulama indirilmesi ya da internet bankacılığının kullanılması durumunda müşteri oturduğu yerden kredisini hesabına aktarma imkanından faydalanabiliyor. Öyle ki PTT ihtiyaç kredisi kampanyasına dahil olan müşteri başvuru işlemlerini tamamlamasının hemen akabinde hesabına trink ödemesini görebiliyor. PTT'nin Aktifbank işbirliği ile sağladığı ihtiyaç kredisi 5 dakika da hak sahibinin hesabına otomatik aktarılıyor.

SMS İLE BAŞVURU

PTT ihtiyaç kredisi başvurusu için SMS'de kullanılabiliyor. SMS yolu ile de T.C. kimliğiniz ile 3050'ye mesaj atmak PTT ihtiyaç kredisi kampanyasına dahil olmak için ön başvuru niteliğini taşıyor.