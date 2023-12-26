Sıradaki emekli adayları onlar olacak! 4B'liye prim eşitleme müjdesi geliyor

Belirli gün ve prim sayısını karşılayan emekli, sigortaya giriş tarihine göre emekli olabiliyor. Emekli olma sisteminde gün gün kolaylıklar sunuluyor. Emekli olabilmek için geçtiğimiz Mart ayında onaylanan EYT yasasından faydalanamayan vatandaş erken emeklilik konusunda gelişmeleri yakından takip ediyor. Meclise sunulan torba yasa maddeleri arasında yer alan erken emeklilik tasarısı ile alakalı onaylar bekleniyor. Özellikle de Bağ-Kur'luyı yakından ilgilendirecek olan düzenlemede prim gün sayısının indirgenmesi planlanıyor. Milyonlarca esnaf bu kapsamda 5 sene erken emeklilik hakkına sahip olabilecek. 3600, 4500 ila 5000 günle emeklilik olacak mı? Erken emeklilik ne zaman onaylanacak? Bağ-Kur'luya erken emeklilik ne zaman onaylanacak! İşte detaylar...

Yeni öncesinde mecliste torba yasanın kalan maddeleri görüşülecek. SSK ve Bağ-Kur prim indirimi de bu maddeler arasında yer alacak. Bağ-Kur'lunun erken emekli olmasını sağlayacak olan bu tasarı ile prim eşitlenmesi de sağlanacak.

Bilindiği üzere SSK'lılar 5.000 ile 5.975 prim günü aralığını tamamlaması durumunda kadınlar için 20 yıl erkekler için 25 yıl sigortalılık süresini doldurulması akabinde emekli olabiliyor. Bağ-kurlularda ise 9.000 gün prim şartı bulunuyor. Ancak Bağ-kur'luların emekli olabilmesi için prim gün sayılarının düşürülmesine yönelik bir düzenleme çalışmasının başlatıldığı belirtilirken onay alması halinde kimlerin kapsam dahilinde olacağı da merak ediliyor. Geçtiğimiz haftalarda Bakan Işıkhan Bağ-kurlulara erken emeklilik fırsatı ile alakalı çalışmaların başlatıldığını belirtmişti.





PRİM EŞİTLEMESİ OLACAK MI?

Vedat Işıkhan yaptığı açıklama çerçevesinde bağ-kur'luların prim gün sayılarını 7.200 güne düşürülmesini sağlayacaklarını ifade etmişti. Bu kapsamda tasarının onay alması durumunda Bağ-kur'luların 5 yıl erken emekli olacağı biliniyor. Mevcut düzenlemenin 2. torba yasa ile meclise sunulması bekleniyor.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, küçük esnafı ilgilendiren emeklilik konusu ile alakalı müjdeyi en son yaptığı açıklaması ile duyurmuştu. Bolat yaptığı açıklamasında prim gün indiriminin 2024 yılı çalışmaları içerisinde ele alınıp gerçekleştirileceğini belirtmişti. Son düzenlenen genel kurul toplantısı sonrasında milletvekillerinin sorularını cevaplayan Bakan Bolat küçük esnafı desteklemeye devam edeceklerini belirtmişti.





ERKEN EMEKLİLİK KİMLERİ KAPSAYACAK?

Esnaf ve Sanatkarlar Odası'na kayıtlı olan küçük esnafın faydalanabileceği erken emeklilik kapsamında; bakkal, Kasap, Kuaför, kıraathane, berber gibi iş yeri sahipleri faydalanabilecek iken büyük işletme sahiplerinin yasal düzenlemeden faydalanamayacağı açıklanmış bulunuyor.

Işçi ve memurların emekliliği için prim gün sayısı 7200 olarak sosyal güvenlik reformu ile belirlenmişti. Bağ-kurlular için bu süre 9.000 gün olarak tespit edilmişti. Seçim öncesinde verilen müjdeler arasında bulunan Bağ-kur'lu erken emeklilik çalışmalarının 2. torba yasa içerisinde olması bekleniyor ancak prim gün sayısını düşürme çalışmaları ile alakalı henüz net bir açıklama yapılmamış bulunuyor