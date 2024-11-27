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Tiryakileri perişan edecek haber! Sigaraya o oranda yeni zam geliyor

Milyonlarca sigara tiryakisini derinden etkileyecek açıklama geçtiğimiz akşam geldi.

Yayın Tarihi: 27.11.2024 09:23
Güncelleme Tarihi: 27.11.2024 09:23
Tiryakileri perişan edecek haber! Sigaraya o oranda yeni zam geliyor

Önceden senede 2 kere zamlanan sigara fiyatları özellikle de son seneler de maliyetlerin artmasından mütevellit neredeyse 2 ayda bir zamlanırken, tiryakileri üzecek yeni bir zam haberi daha duyuldu. En son Eylül ayında artan sigara fiyatları Ekim ve Kasım aylarında stabilitesini korumuş iken son dakika yapılan açıklamada Aralık ve Ocak aylarının hareketli geçeceği iddia edildi. Milyonlarca sigara tiryakisini derinden etkileyecek açıklama geçtiğimiz akşam geldi. Türkiye Tekel Bayileri Platform Başkanı Özgür Aybaş2ın paylaşımları milyonlarca tiryaki tarafından yakından takip edilirken, bu kapsamda yapılan açıklama tiryakilerin dikkatini üzerine çekti. Aybaş, sigara fiyatlarına yönelik yeni bir zam yapılacağını duyurdu. Aybaşın zam açıklamasında son dönemde artan maliyetler ve vergi düzenlemelerinin, sigara fiyatlarının yükselmesi için zemin hazırladığı ifade edildi.  

SİGARA ZAMMI NE ZAMAN OLACAK? 

Sigaraya yapılan zamlar bir yana, artışına devam edeceği vurgusunu yapan Aybaş, tiryakilerin alışkanlıklarını doğrudan etkileyen bu zamların devamının maliyetlerin yüksek olması sebebiyle devam edeceğini belirtti.  

Tiryakileri perişan edecek haber! Sigaraya o oranda yeni zam geliyor

AYBAŞ SİGARA ZAMMINI AÇIKLADI 

Aybaş’ın yaptığı açıklamaya göre, önümüzdeki günlerde sigaraya yeni bir zam daha yapılacak. 

Aybaş alkole zammın yolsa olduğunu ve zam oranının yüzde 20- 28 olacağını belirttiği ifadesine sigara zammını da ekledi. Sigara zammının oranı hakkında belli rakam vermeyen Aybaş, kısa süre içerisinde uygulamaya alınacağını ifade etti. Sigaraya da yüzde 10-15 arası zam yapılacağı tahmin ediliyor

ALKOLE DE ZAM YOLDA 

Aybaş'ın sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) ve Katma Değer Vergisi (KDV) oranlarındaki artışın sigara fiyatlarını önemli ölçüde yükselteceği belirtildi. Sigara fiyatlarındaki artışın yanı sıra alkollü içeceklerde de yüzde 20 ila 28 arasında bir artış bekleniyor.  

 


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