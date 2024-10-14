Son dakika! Bankalardan müşterilerine kredi kartı limiti uyarısı! Limiti düşürmeyin! Yoksa...

Geçtiğimiz hafta meclise sunulan yasa tasarısında kredi kartı limiti 100.000 TL üzeri olan vatandaşlardan 750 TL Savunma Sanayi kesintisi yapılacağı belirtilmişti. Senede 750 TL vergi olarak kesilecek bu tutar ile alakalı olarak bir çok değerlendirme ve yorum yapılırken, kredi kartı limiti yüksek olan vatandaş da limitini 100.000 TL altına düşürmek adına harekete geçti. Savunma Sanayi Fonu'na katkı payı ödememek için kredi kartı limitlerini düşüren vatandaşların sayısı her geçen gün artarken, bankalar müşterilerini kaybetmemek adına harekete geçti. Bu kapsamda müşterilerine bilgilendirme mesajı gönderen bankalar, Limitleri düşürmeme çağrısında bulundu.

BANKALARDAN KREDİ KARTI LİMİTİNİ DÜŞÜRMEME UYARISI

Birçok banka müşterisi, yeni kanun teklifinin getireceği olası ek ödemeden sebepli olarak kredi kartı limitlerini 99 bin lira gibi bir rakama düşürmeyi tercih ederken, bankalar indirgenen limitlere karşı harekete geçti. Bankalar, müşterilerini bilgilendirerek, mevcut limitlerini korumalarını sağlaması adına bilgiler sunup, durum açıklaması yaptı.

KREDİ KARTI VERGİSİ HENÜZ YASALAŞMADI

Bankalardan gelen mesajlarda, "Değerli müşterimiz, basında çıkan haberlerde bahsi geçen 'kredi kartı limiti 100.000 TL ve üzerinde olan müşterilerden Savunma Sanayi Fonu katkı payı tahsil edileceğine' ilişkin kanun teklifi, resmi olarak yasalaşmamıştır. Dolayısıyla bu haberden dolayı kart limitinizi düşürmenize gerek yoktur." ifadeleri yer alırken, müşterilerin mevcut limitlerle kartlarını kullanmalarında her hangi bir vergi onayının henüz olmadığı açıklandı .

KREDİ KARTI LİMİTİ NASIL DÜŞÜRÜLÜR

Savunma Sanayisi vergisi olarak adlandırılan ve henüz tasarı aşamasında olan bu gelişme akabinde kredi kartı limiti düşürme işlemleri hız kazanmış bulunuyor. Hal bu iken kredi kartı kullanıcıları ‘’kredi kartı limiti nasıl düşürülür?’’ sorusunun yanıtını araştırmaya başlamış bulunuyor. Banka şubelerinde ve müşteri hizmetlerinden kolaylıkla halledilebilecek olan bu işlem, mobil uygulama ya da internet bankacılığı üzerinden kredi kartı işlemleri üzerinden de tamamlanıyor.



