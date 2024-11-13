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Uyarı geldi! 27.900 TL kredi kartı aidatları geri ödenecek mi?

Son günlerde sosyal medyada hızla yayılan ve kredi kartı kullanıcılarını hedef alan dolandırıcılık girişimleri özellikle de son zamanlarda artışına devam.

Yayın Tarihi: 13.11.2024 16:51
Güncelleme Tarihi: 13.11.2024 16:51
Uyarı geldi! 27.900 TL kredi kartı aidatları geri ödenecek mi?

Son günlerde sosyal medyada hızla yayılan ve kredi kartı kullanıcılarını hedef alan dolandırıcılık girişimleri özellikle de son zamanlarda artışına devam ediyor. Konu ile alakalı olarak Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM) tarafından son dakika bir uyarı paylaşımı yapılmış bulunuyor.  

KREDİ KARTI AİDATLARI İADE EDİLECEK Mİ? 

DMM, bazı sosyal medya hesaplarında Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı ve Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın logoları kullanılarak yayılan “4938 Sayılı resmi kanuna göre kredi kartı kullanan tüm vatandaşların 27.900 TL'ye kadar birikmiş kart aidat tutarı ve işlem ücretleri Maliye Bakanlığı tarafından iadesine karar verildi” şeklindeki paylaşımların dolandırıcılık amacını taşıdığı ifade edildi.  

Uyarı geldi! 27.900 TL kredi kartı aidatları geri ödenecek mi?

Resmi makamlar tarafından yapılan uyarıda, bu tür paylaşımların gerçeklik payının olmadığının altı çizildi. Mesajı açan kişilerin, kişisel bilgilerini ele geçirmeye yönelik dolandırıcılıklara karşı dikkatli olmaları gerektiği vurgulandı. 

DMM, vatandaşların resmi kurumların yanı sıra tanımadıkları kaynaklardan gelen herhangi bir iddiaya itibar etmemeleri gerektiğini belirtirken, özellikle logoların ve resmi belgelerin kullanılması dolandırıcıların kurbanlarını daha kolay bir şekilde manipüle etmesine olanak tanıdığı uyarısında bulunuldu. Resmi kaynaklardan gelen bilgilere ulaşmanın önemini vurgulayan DMM, vatandaşların maddi güvenliklerini sağlamak adına dikkatli ve bilinçli hareket etmeleri gerektiğini belirtti. Kredi kartı kullanıcıları, resmi liyakatleri olan kanallardan ve web sitelerinden yapılan açıklamalara güvenerek hareket etmeleri konusunda uyarıldı.  

 


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