Tarıma dev destek! Çiftçinin yüzü yüzde 75 hibe ile gülecek

Yüksek enflasyonun gölgesinde zor günler yaşayan tarım sektörü, umut verici gelişmelerle canlanıyor. Devlet tarafından her ay belirli dönemlerde sağlanan tarımsal destek ödemeleri, üreticiye adeta can suyu gibi gelirken, üretim maliyetinin düşmesi ile birlikte tüketiciye de uygun fiyatla hanesine girmesi hedefleniyor. Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından sağlanan ve ÇKS sistemine kayıtlı olan çiftçinin faydalnadığı bu destekler, düzenli olarak ödeniyor.

Devletin çiftçiye sağladığı desteğin yanı sıra bir çok destek de belediyeler tarafından sağlanıyor. Dönemsel üretimlere göre destekler şekillenirken, dün başvurulan desteğin tam da ekim dikim zamanında ilaç gibi geleceği tahmin ediliyor





TARIM MÜDÜRLÜĞÜNDEN DESTEK

Bingöl İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından yürütülen proje ile hem çiftçiye destek olmak hem de sofralara ucuz sebze ulaşmasının sağlanması hedefleri açıklandı. Proje kapsamında domates, biber ve patlıcan olmak üzere toplamda 395 bin adet fide, çiftçilere yüzde 75 hibe desteğiyle dağıtılacak. Belediyeden konu ile alakalı yapılan açıklamada üretim artışı ve gıda fiyatlarında düşüş beklentisi belirtilirken, atıl araziler ekonomiye kazandırılması da hedefleniyor.

Başvurular geçtiğimiz gün başlarken, Fide dağıtımının yaklaşık olarak 1 ay süreceği ve Mayıs ortasına kadar başvuranların tamamına dağıtılacağı belirtilmiş bulunuyor. Bu destekten faydalanmak isteyen çiftçiler İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'ne veya bağlı ilçe müdürlüklerine başvurabilecek. Bingöl İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nün bu projesi, tarım sektöründe yaşanan sıkıntıları hafifletmeye yönelik önemli bir adım olarak bilinirken, bölgede yaşayan çiftçinin ekonomisine büyük katkısının olacağı tahmin ediliyor.