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TCMB’den asgari ücret açıklaması! Yoksa ara zammı geliyor

Geçtiğimiz aylarda Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan tarafında yapılan asgari ücret açıklaması çok şekilde değerlendirilirken, ‘TCMB asgari ücret zammını iptal ettirdi’ yorumları çok konuşulmuştu.

Yayın Tarihi: 09.08.2024 16:55
Güncelleme Tarihi: 09.08.2024 16:55
TCMB’den asgari ücret açıklaması! Yoksa ara zammı geliyor

Asgari ücrete en son Ocak ayında yapılan yüzde 49,11’lik zammın, senenin son zammı olacağı ifade edilmişti. Enflasyon rakamları yılın ilk 6 ayında artışına devam ederken, asgari ücretin reel düşüşü de devam etti. Geçtiğimiz aylarda Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan tarafında yapılan asgari ücret açıklaması çok şekilde değerlendirilirken, ‘TCMB asgari ücret zammını iptal ettirdi’ yorumları çok konuşulmuştu.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Dr. Fatih Karahan, son günlerde gündeme gelen asgari ücret zammına TCMB’nin engel olduğu konusuna açıklık getirdi. Karahan tarafından yapılan açıklamada TCMB’nin asgari ücreti yönetme ve yönlendirme yetkisinin olmadığını ifade ederken, konu ile alakalı olarak sadece tahminlerin sunulduğunu belirtti. Karahan açıklamasında enflasyon tahminlerinin oluşturulmasında, hükümetin açıklamalarının da dikkate alındığını belirtti.

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Enflasyon rakamları ile alakalı değerlendirmede bulunan Karahan, asgari ücrete yapılan zammın direkt olarak enflasyonla alakası olduğunu belirtti. Bu kapsamda enflasyonun düşmesi ile birlikte dar gelirlinin alım gücünün artacağı konusuna değinilirken, refah seviyesinin artması için fiyat istikrarının sağlanması gerekliliğini belirtti.

ASGARİ ÜCRET ZAMMI NE ZAMAN?

2023 Aralık ayında Bakan Işıkhan tarafından yapılan açıklamada asgari ücrete yüzde 49.11 zam yapıldığı ve bu zammında 2024 yılı enflasyonuna oranla yeterli olduğu belirtilmişti. Maaşların ceplerde erimeye başladığı şu günlerde asgari ücrete ara zam konusu tekrardan gündeme çıktı. Asgari ücretli ve asgari ücret maaşı üzerinde maaşlı çalışan, asgari ücrete ara zam taleplerini yinelerken, uzmanlar asgari ücrete Ocak ayından önce zam yapılacağının altını çizmeye başladı. Ancak Merkez Bankası tarafından yapılan açıklama kapsamında asgari ücrete ara zam yapılmayacağı ve Aralık’ta yeni maaşlarla alakalı olarak görüşmelerin başlayacağı ifade edildi.

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Asgari ücrete uzun süredir senede 1 kere zam yapılıyor. Ancak son iki senedir enflasyon oranlarının hat safhada seyretmesi sebebiyle asgari ücrete ara zam yapıldığı ifade edilirken, yılın ikinci yarısında enflasyonun düşeceği tahminlerine istinaden yeni zam için Aralık ayına dikkat çekiliyor. Ancak 2024’ün ilk yarısı enflasyonuna göre artışın bir hayli yüksek seyretmesi, asgari ücretin ceplerde erimesine mahal verirken, ara zam beklentisi ile alakalı olarak müjdenin verilmesi bekleniyor.

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TCMB’den asgari ücret açıklaması! Yoksa ara zammı geliyor

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