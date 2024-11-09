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TCMB'den EMEKLİ maaş zam tablosunda yüzde 6’lık artış! İşte zam oranları

Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan, yaptığı açıklamada 2024 yılının enflasyon tahmininin %38’den %44’e yükseldiğini duyurdu.

Yayın Tarihi: 09.11.2024 21:15
Güncelleme Tarihi: 09.11.2024 21:15
TCMB'den EMEKLİ maaş zam tablosunda yüzde 6’lık artış! İşte zam oranları

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, tarafından geçtiğimiz günlerde Ekim ayı enflasyon verilerinin açıklanması akabinde yıl sonu enflasyon tahminlerinin değiştiği ve böylece de maaşlara yapılacak olan zamlarda da değişiklik olacağı gözler önüne serildi. Emekli, memur ve memur emeklileri merakla Ocak ayında açıklanacak olan Aralık ayı enflasyon sonucuna gözlerini çevirirken, bu oran taban zam oranı olarak şekillenecek.  

YILSONU ENFLASYONU ARTACAK 

Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan, yaptığı açıklamada 2024 yılının enflasyon tahmininin %38’den %44’e yükseldiğini duyurdu. Bu artış, emekli ve memurların maaşlarına yapılacak zamlarda doğrudan etkili olacak. Bu da zamlara artı yüzde 6 puan eklenmesi anlamına geleceği tahmin ediliyor. Ayrıca, Ekim ayında TÜİK tarafından açıklanan veriler neticesinde 4 aylık enflasyon %12,06 olarak belirlendi. Bu oran, emekli maaşlarının kesinleşen zam oranı olarak şekillenirken, Kasım ve Aralık enflasyonuna ek refah payı zammının yapılıp yapılmayacağı da Ocak ayında ortaya çıkacak.  

TCMB'den EMEKLİ maaş zam tablosunda yüzde 6’lık artış! İşte zam oranları

EMEKLİ MAAŞ ZAMMI NE KADAR OLACAK 

Yeni enflasyon raporuyla birlikte, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin Ocak ayında alacakları zam oranı; eğer %44 olan tahmin gerçekleşirse %15,45 olarak revize edilecek. Ancak, tahminin değişken olması durumunda bu oran %13,84 ile %17,05 arasında seyredebileceği tahmin ediliyor.  

Asgari ücret 2025 ne kadar olacak 

Asgari ücretle ilgili ise, olası zam oranları merakla bekleniyor. %20’den %50’ye kadar farklı zam senaryoları işaret edilirken, hal bu iken maaşların 20.402 TL ile 25.503 TL arasında olabileceği ön görülüyor.  

TCMB'den EMEKLİ maaş zam tablosunda yüzde 6’lık artış! İşte zam oranları

MEMUR 2025 ZAMLARI DA ARTACAK 

Memurlar için de yeni zam oranları, enflasyon açıklaması akabinde şekillendi. Memurların maaşlarında uygulanacak toplam zam oranı %11,25 olarak hesaplandı. Bu artış, %4,95’lik enflasyon farkı ve %6’lık toplu sözleşme zammından oluşacağı belirtilmiş bulunuyor. en düşük memur emekli maaşı mevcutta 17.586 TL iken, yeni düzenlemelerde bu rakamın 18.991 TL’ye yükselebileceği tahmin ediliyor. 

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