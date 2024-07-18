Toplu ulaşımda bedava müjdesi! 22 Temmuz gece yarısı itibari ile geçerli olacak!

Toplu ulaşıma yapılan zamlar vatandaşı etkilemeye devam ederken, belediyelerce alınan kararlar doğrultusunda bir çok destek haberi de duyulabiliyor. Ocak ayında vergi zammı sonrasında maliyet zamlarının üst üste geldiği toplu ulaşım zamlarına dur demek için harekete geçen belediye İzmir Belediyesi olarak açıklanırken alınan kararlar doğrultusunda ilk binişten sonraki ikinci binişin bedavaya geleceği müjdesi verilmiş bulunuyor. Geçtiğimiz senelerde İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından alınan karar doğrultusunda 90 dakika içinde ikinci binişlere bedava uygulaması devreye girmiş, 2024 girmeden son bulan uygulama ile alakalı olarak nihai karar tekrardan verilmişti.

İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ TOPLU ULAŞIM KARARI

CHP'li belediye İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından alınan karar ile alakalı uygulamanın başlangıç tarihi de verildi. 3. büyükşehir olan İzmir'de ulaşım kalabalık ile birlikte git gide artmaya devam ediyor. Bu kapsamda vatandaşa sağlanan destekler ile alkalı da gelişmeler yaşanıyor. Büyükşehir tarafından alınan kararlar doğrultusunda toplu taşıma sisteminde köklü değişikliklere gidildiği belirtilirken, gün içinde toplu taşıma kullanan bireylere müjde verilmiş bulunuyor.





Uzun süredir beklenen bir uygulama, nihayet hayata geçirileceği müjdesi verildi. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay tarafından seçim sürecinde verilen vaadin uygulamaya geçirildiği belirtildi. Bu açıklamaya istinaden, ilk binişten itibaren 90 dakika içerisinde yapılan aktarmaların ücretsiz olmasını sağlayan bir düzenleme getirilecek. 10 Temmuz tarihinde düzenlenen Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) toplantısında alınan kararlar doğrultusunda 22 Temmuz Pazartesi gece yarısı itibariyle uygulama hayata geçirilecek.