Yastık altında altın biriktirenler yaşadı! 2700 TL için açık açık tarih verildi: Kuyumcularda iğne atsan yere düşmüyor!

Uzman isim altın yatırımcılarının yüzünü güldürecek açıklamalar yaptı! Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

İSLAM MEMİŞ'TEN ÖNEMLİ YATIRIM AÇIKLAMALARI

Altın ve Para Piyasaları Uzmanı FED kararları sonrasında hareketlenen piyasayı ele aldı ve 2024 senesinde ONS altının 2 bin dolar seviyelerine geleceğini belirtti. Gram altın 1897 TL seviyelerinden işlem görürken çeyrek altın 3 bin 120 TL, Cumhuriyet altını 12 bin 750 TL'den işlem görüyor. Üç günlük yaşanan düşüşlerden sonra geçtiğimiz gün ONS altın yüzde 2.2 yükseliş gösterdi ve 2 bin 24 dolar seviyelerine çıktı.





Güncel olarak ise 2 bin 30 dolar seviyelerinden satışa çıkıyor. Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş ise piyasada yaşanan düşüşlerin kalıcı olmayacağını ve 2 bin 20 dolar direnç seviyesini bekleyeceğini, gram altının serbest piyasada 1950-1970 TL aralığını beklediğini söyledi. Aynı zamanda İslam Memiş gram altın fiyatlarının 2 bin TL seviyelerine çıkacağını ve 2024 senesinde 2 bin 500 TL ile 2 bin 700 TL seviyelerinin hedef seviyeler olduğunu söyledi.

Not: Yukarıda yazılanlar yatırım tavsiyesi değildir.