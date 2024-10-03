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Yatırımı olanı devlette destekleyecek! Dün sabah yeni destek açıklandı

Hükümet tarafından bir çok destek sağlanıyor. Destekler için özellikle de bakanlıklar köprü görevi üstleniyor.

Yayın Tarihi: 03.10.2024 09:23
Güncelleme Tarihi: 03.10.2024 09:23
Yatırımı olanı devlette destekleyecek! Dün sabah yeni destek açıklandı

Hükümet tarafından  bir çok destek sağlanıyor. Destekler için özellikle de bakanlıklar köprü görevi üstleniyor. Özellikle de son zamanlarda gündeme çıkan yatırıma teşvik destekleri ile alakalı detaylar yakından takip ediliyor. 3305 sayılı Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Karar kapsamında uygulanan teşvik sistemi, yatırımcıların önünü açmayı hedefliyor.  

T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, 3305 sayılı Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Karar doğrultusunda oluşturulan yeni teşvik sistemleriyle yatırımcıların yüzünü güldürmeye hazırlanıyor. Farklı sektörler için tasarlanan bu destek mekanizmaları, imalat sanayisinden tarımsal üretime kadar geniş bir alana yayılacağı belirtilmiş bulunuyor. Yatırım teşvik sistemi ile alakalı yeni güncelleme Sanayi Bakanlığı tarafından 02.10.2024’te yapılmış bulunurken, yatırımcıların elektronik ortamda başvuruda bulunarak teşvik belgelerine kolaylıkla ulaşabileceği belirtilmiş bulunuyor.  

SANAYİ BAKANLIĞI’NDAN TEŞVİK DESTEĞİ 

Yatırımcılar, genel, bölgesel ve stratejik olmak üzere üç farklı teşvik grubundan faydalanabileceği açıklaması ile birlikte, genel uygulamalar arasında gümrük vergisi muafiyeti, KDV istisnası ve sigorta primi desteği gibi unsurların yer alacağı belirtilmiş bulunuyor. Bölgesel olarak ise yatırım yeri tahsisi, vergi indirimi ve faiz desteği gibi avantajlar sunulacak. Stratejik yatırımlar için de geniş destek paketleri hazırlanırken, bunlar içerisinde KDV iadesi ve teknolojik odaklı sanayi hamlesi programını kapsayan destekler yer alıyor.  

Yatırımı olanı devlette destekleyecek! Dün sabah yeni destek açıklandı

SANAYİ BAKANLIĞI TEŞVİK DESTEĞİ BAŞVURU ŞARTLARI 

Yatırımcılar, gerçek kişiler, sermaye şirketleri, kooperatifler ve yurt dışındaki yabancı firmaların Türkiye şubeleri gibi çeşitli kategorilerden başvuru yapılacağı ifade edilirken, Bakanlığın internet sayfasından elektronik ortamda gerçekleştirilebileceği de açıklanmış bulunuyor.  Başvurular, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın E-TUYS sistemi üzerinden online olarak yapılmaktadır. 

YATIRIM TEŞVİKLERİ KAPSAMI 

Teşviklerin kapsamı yatırımın yapıldığı bölgeye ve sektöre göre değişiklik gösterirken, Gümrük vergisi muafiyeti, Katma değer vergisi (KDV) istisnası, Vergi indirimi, Sigorta primi işveren hissesi desteği, Yatırım yeri tahsisi ve Faiz veya kâr payı desteği gibi teşvikler yer alıyor.  

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