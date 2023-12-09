Ziraat Bankası müşterilerine 750 TL'lik yeni yıl hediyesi! Onay verenin hesabına hemen yatıyor

Ziraat Bankası, yeni yıla özel müşterilerine güzel bir sürpriz hazırladı. Banka, 1-31 Aralık tarihleri arasında düzenleyeceği yılbaşı kampanyası kapsamında Bankkart sahibi müşterilerine toplamda 750 TL'ye kadar Bankkart Lirası hediye edecek.

Kampanyaya göre, müşteriler Bankkartlarıyla yaptıkları 2.500 TL ve üzeri alışverişlerde her 250 TL'si karşılığında 250 TL Bankkart Lirası kazanabilecek. Böylece müşteriler, kampanya süresince yaptıkları alışverişlerle toplamda 750 TL'ye kadar Bankkart Lirası biriktirebilecek.

Kampanyaya katılmak için müşteriler Bankkart Mobil, bankkart.com.tr internet sitesi ya da 4757'ye YENIYIL yazarak SMS gönderebilecek. Kampanyaya katılan müşteriler, anlaşmalı giyim, ayakkabı, kozmetik vb. mağazalardan yaptıkları 2.500 TL üzeri tek seferdeki alışverişlerden sonra Bankkartlarına anında 250 TL Bankkart Lirası yüklenecek.





Kampanya kapsamında sadece perakende mağazalardan yapılan alışverişler geçerli olacak. E-ticaret sitelerinden yapılan alışverişler kampanyadan faydalanamayacak. Aynı gün içinde aynı mağazadan yapılan birden fazla alışverişten yalnızca ilki kampanya kapsamında değerlendirilecek.

Müşteriler kazandıkları Bankkart Liralarını, kart kesim tarihine kadar Bankkart'larıyla yaptıkları ödemelerde kullanabilecek. Böylece yılbaşı alışverişlerinde hem indirimden, hem de ödülden faydalanmış olacaklar.

Bu kapsamlı kampanya ile Ziraat Bankası, müşterilerine yeni yıl hediyesi sunarken bir yandan da perakende sektörüne can suyu olmayı hedefliyor.