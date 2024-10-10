10 Ekim Saldırısında Hayatını Kaybedenler Anıldı

Ankara Gar Saldırısında Hayatını Kaybedenler Anıldı

10 Ekim 2015'te, terör örgütü DEAŞ mensubu iki canlı bombanın düzenlediği saldırıda hayatını kaybedenler, Ankara Garı önünde gerçekleştirilen anma etkinliği ile anıldı.

Saygı Duruşu ve İsimlerin Okunması

Etkinlikte, Ankara Garı önünde toplanan kalabalık, saldırıda hayatını kaybedenler için saygı duruşunda bulundu. Hayatını kaybedenlerin isimleri tek tek okundu.

Önemli Açıklamalar

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tulay Hatımoğulları Oruç, burada yaptığı konuşmada, saldırıda hayatını kaybedenleri unutmamak gerektiğini vurguladı. 10 Ekim Barış Derneği Başkanı Mehtap Sakinci de, ülke tarihindeki en büyük saldırılardan biri olan bu olayda hayatını kaybedenleri asla unutturmayacaklarını ifade etti.

Çiçekler Bırakıldı

Etkinliğe, CHP'li bazı milletvekillerinin de katılımıyla, hayatını kaybedenler anısına dikilen anıta karanfil bırakıldı.