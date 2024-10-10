DOLAR
34,22 0,02%
EURO
37,53 -0,2%
ALTIN
2.877,29 -0,28%
BITCOIN
2.080.771,57 -0,64%

10 Ekim Saldırısında Hayatını Kaybedenler Anıldı

10 Ekim 2015'teki Ankara Gar saldırısında hayatını kaybedenler için anma etkinliği düzenlendi.

Yayın Tarihi: 10.10.2024 12:05
Güncelleme Tarihi: 10.10.2024 12:05
10 Ekim Saldırısında Hayatını Kaybedenler Anıldı

Ankara Gar Saldırısında Hayatını Kaybedenler Anıldı

10 Ekim 2015'te, terör örgütü DEAŞ mensubu iki canlı bombanın düzenlediği saldırıda hayatını kaybedenler, Ankara Garı önünde gerçekleştirilen anma etkinliği ile anıldı.

Saygı Duruşu ve İsimlerin Okunması

Etkinlikte, Ankara Garı önünde toplanan kalabalık, saldırıda hayatını kaybedenler için saygı duruşunda bulundu. Hayatını kaybedenlerin isimleri tek tek okundu.

Önemli Açıklamalar

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tulay Hatımoğulları Oruç, burada yaptığı konuşmada, saldırıda hayatını kaybedenleri unutmamak gerektiğini vurguladı. 10 Ekim Barış Derneği Başkanı Mehtap Sakinci de, ülke tarihindeki en büyük saldırılardan biri olan bu olayda hayatını kaybedenleri asla unutturmayacaklarını ifade etti.

Çiçekler Bırakıldı

Etkinliğe, CHP'li bazı milletvekillerinin de katılımıyla, hayatını kaybedenler anısına dikilen anıta karanfil bırakıldı.

İLGİLİ HABERLER

Vergi dilimine müdahale İSO’dan! Çalışanın maaşından kesilen vergiye düzenleme

Kasım'da ekmek fiyatları kaç TL olacak? Fırıncılar Odası Başkanı bizzat açıkladı

Devletten borcu olana Resmi Gazete’de onay! Hacze girmemiş borçlar silinecek

6.000 TL ile istediğinizi alacaksınız! Mobil uygulamayı kullanan yaşadı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Hollandalı Avukat Uluslararası Ceza Mahkemesi'ne Başvurdu
2
Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele İçin TBMM'de Araştırma Komisyonu Kuruluyor
3
Kemal Advan Hastanesi Başhekimi'nden Acil Destek Çağrısı
4
Fatih'te Bebeğiyle Gelen Kadın Kask Çaldı
5
Milli Savunma Bakanlığı'ndan Lübnan Tahliyeleri ve Müttefiklik Vurgusu
6
İsrail'in Gazze Şeridi'ne Saldırıları Devam Ediyor
7
MSB'den Lübnan Tahliyesi Açıklaması

Kasım'da ekmek fiyatları kaç TL olacak? Fırıncılar Odası Başkanı bizzat açıkladı

Torba Yasa ile reform bombası patladı! Yasada herkese birşey var! Kadro, Emeklilik, Ek Gösterge...

6.000 TL ile istediğinizi alacaksınız! Mobil uygulamayı kullanan yaşadı

Asgari ücret zammı ile yeni hesaplar tamam! 28.000 TL olacak

O tarihe kadar gidene 400.000 TL destek! Karşılıksız o başvuruyu yapana verilecek

Aylık taksitler yerle bir! 75.000 TL kredi çekmek son 6 ayda hiç bu kadar ucuz olmamıştı!

SGK emeklilerine Ekim desteği! 3.000 TL+ 2.000 TL ödenecek

Vergi dilimine müdahale İSO’dan! Çalışanın maaşından kesilen vergiye düzenleme

Sabah 09.00'da taze destek müjdesi geldi! Ücretsiz ulaşım desteği sağlanacak

Türkiye'yi adeta saracak 47 ilde TOKİ müjdesi! Yüzlercesi aynı anda satılacak

Ekim’de alışveriş yapmanın keyfi bir başka! Market alışverişiniz bedavaya gelecek

Devletten borcu olana Resmi Gazete’de onay! Hacze girmemiş borçlar silinecek