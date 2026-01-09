Aydınlı eski futbolcu 'Madi' lakaplı İlker Seçer hayatını kaybetti

Aydınlı eski futbolcu 'Madi' lakaplı İlker Seçer (38), kalp rahatsızlığı nedeniyle tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti; cenazesi 10 Ocak Cumartesi defnedilecek.

Yayın Tarihi: 09.01.2026 11:54
Güncelleme Tarihi: 09.01.2026 11:54
Aydınlı eski futbolcu 'Madi' lakaplı İlker Seçer hayatını kaybetti

Aydınlı eski futbolcu 'Madi' lakaplı İlker Seçer hayatını kaybetti

Hastanede yaşamını yitirdi; cenaze 10 Ocak'ta defnedilecek

Aydınlı eski futbolcu 'Madi' lakaplı İlker Seçer, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, son 2 yıldır kalp rahatsızlığı bulunan ve yaklaşık 10 gündür Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesi’nde genel yoğun bakımda tedavi gören 38 yaşındaki İlker Seçer, dün akşam saatlerinde hayatını kaybetti.

Genç yaşta hayata veda eden Seçer’in ölüm haberi Aydın’da büyük üzüntüye neden olurken, uzun yıllar forma giydiği kulüpler ve spor camiasından taziye mesajları paylaşıldı.

Futbol kariyerinde Kızılcaköyspor, Osmanbükü, Evcilerspor, Merkez Yeniköyspor, Kardeşköyspor, Yılmazspor, Ulukonakspor ve Aydınspor’da top koşturan İlker Seçer, 6 yıl önce aktif futbol hayatını noktalamıştı.

Seçer’in cenazesi 10 Ocak Cumartesi günü Efeler ilçesinde bulunan 2. Sanayi Sitesi’ndeki Küçük Sanayi Camii’nde öğle namazına müteakip kılınacak cenaze namazının ardından Kemer Mezarlığı'na defnedilecek.

AYDINLI ESKİ FUTBOLCU 'MADİ' LAKAPLI SEÇER HAYATINI KAYBETTİ

AYDINLI ESKİ FUTBOLCU 'MADİ' LAKAPLI SEÇER HAYATINI KAYBETTİ

Yazar
EDİTÖR

Orhan Vural

3 yıllık dış haberler deneyimi. Orta Doğu, Rusya-Ukrayna hattını yakından takip eder. İngilizce ve Arapça kaynakları tarayarak anlık haberleri aktarır.

İLGİLİ HABERLER

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Kocaeli'de 16 okul yıkım kararı: Tahliye ve taşınma başladı
2
Didim Belediyesi Fırtına Alarmında: Ekipler Sahada
3
Kocasinan'da Dost Market ve Dost Mağaza: Sevgi Puanlarıyla Ücretsiz Alışveriş
4
HAK-İŞ Başkanı Mahmut Arslan'dan 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü Mesajı
5
Vali Toros: Mersin, potansiyeli ve gücüyle çok kıymetli bir şehir
6
Gaziosmanpaşa'dan Gazetecilere Su Kemeri Sosyal Tesisi'nde yüzde 50 indirim
7
Germencik Belediyesi 2026'da 35 Sokak Hayvanını Kısırlaştırdı

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları