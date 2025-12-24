11. Yargı Paketi'nde Son Dakika: Deprem Suçları Erken Tahliye Kapsamı Dışında

11. Yargı Paketi kabul edildi: Deprem suçları kapsama alınmadı

TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilen 11. Yargı Paketi, ceza infaz sisteminde önemli değişiklikler getiriyor. Paketle, 31 Temmuz 2023 öncesi işlenen suçlarda hükümlülere erken tahliye yolu açıldı; ancak pakete son dakika değişikliği ile deprem suçları kapsam dışı bırakıldı.

Geçici 10. madde ve kapsam

Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun’un Geçici 10. Maddesi üzerinde yapılan değişiklikle, 31 Temmuz 2023 tarihinden önce işlenmiş olan bazı suçlarda hükümlülerin açık cezaevine ayrılma veya denetimli serbestlik tedbirine alınma süreleri 3 yıl erkene çekildi. Düzenleme, iyi halleri ve diğer yasal şartları taşıyan binlerce hükümlüyü doğrudan etkiliyor.

Deprem suçları neden istisna?

Görüşmeler sırasında, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremleri sonrası başlatılan soruşturmalar ve açılan davalar dikkate alınarak, kamu vicdanını yaralayan fiillerin avantajlardan yararlanmaması yönünde karar alındı. Özellikle "bilinçli taksirle ölüme neden olma", "imar kirliliğine neden olma" gibi suçlardan yargılanan veya hüküm giyen müteahhitler, yapı denetim sorumluları ve fenni mesuller, erken infaz ve denetimli serbestlik düzenlemesinin kapsamı dışında tutuldu.

Kimler yararlanamayacak?

Düzenlemeye göre, 31 Temmuz 2023 tarihinden sonra suç işleyenler ile bu tarihten önce işlenmiş olsa dahi deprem suçları, terör suçları ve kanunda istisna edilen diğer ağır suçlardan hüküm giyenler, üç yıl erken denetimli serbestlik hakkından yararlanamayacak.

Yürürlüğe giriş

11. Yargı Paketi, TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildikten sonra Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın onayına sunulacak. Paket, onayın ardından Resmi Gazete'de yayımlandığı gün yürürlüğe girecek.

Not: Paketin kabulü ve yapılan son değişiklikler, kamuoyu ve mağdur yakınlarının hassasiyetleri gözetilerek şekillendirildi.