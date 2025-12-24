DOLAR
Malatya Emniyeti Aksaray Şehit Akgün İlkokulu'nda Minik Kalplere Dokundu

Malatya İl Emniyet Müdürü Kayhan Ay ve ekipleri, Akçadağ'daki Aksaray Şehit Akgün İlkokulu'nu ziyaret ederek etkinlikler düzenledi ve öğrencilere hediyeler verdi.

Yayın Tarihi: 24.12.2025 18:32
Güncelleme Tarihi: 24.12.2025 18:32
Polislik mesleği tanıtıldı, çocuklara hediyeler verildi

Malatya İl Emniyet Müdürü Kayhan Ay, DHMİ Malatya Havalimanı Müdürü Serdar Akyüz, İl Emniyet Müdür Yardımcısı Deniz Yılmaz ve emniyet personeli, Akçadağ ilçesinde bulunan Aksaray Şehit Akgün İlkokulu öğrencilerini ziyaret etti.

Ziyaret, Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü koordinasyonunda gerçekleştirildi. Öğrenciler için planlanan çeşitli etkinlikler; eğlenceli ve renkli görüntülere sahne oldu.

Program boyunca çocuklar doyasıya eğlenirken, İl Emniyet Müdürü Kayhan Ay da öğrencilerin heyecanına ortak oldu. Etkinlik kapsamında polislik mesleği tanıtıldı ve öğrencilere çeşitli hediyeler verildi.

Ziyaret, öğrencilerle hatıra fotoğrafları çekilmesiyle sona erdi.

