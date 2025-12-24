Amasya Üniversitesi Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde Sekreterlere Etkili İletişim ve Hitabet Eğitimi

Amasya Üniversitesi Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde görev yapan sekreterlere yönelik etkili iletişim ve hitabet eğitimi düzenlendi.

Eğitim içeriği

Psikolog Şaziye Arslan Çelebi tarafından verilen eğitimde etkili iletişim teknikleri, doğru hitap biçimleri, empati, beden dili kullanımı, hasta–çalışan iletişiminde dikkat edilmesi gereken hususlar ele alındı.

Katılımcıların günlük iş süreçlerinde karşılaştıkları durumlara yönelik örnekler üzerinden uygulamalı paylaşımlarda bulunuldu.

Hastanenin açıklaması

"Gerçekleştirilen eğitimle birlikte, sekreterlerimizin iletişim becerilerinin güçlendirilmesi ve sağlık hizmet sunumunda daha etkin, çözüm odaklı bir yaklaşımın desteklenmesi hedeflendi. Hastanemiz, çalışan gelişimini destekleyen eğitim faaliyetlerine devam etmektedir"

