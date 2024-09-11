12 Eylül Darbesinin 44. Yıldönümü: DSP Genel Başkanı Aksakal'dan Sert Açıklama

DSP Genel Başkanı Aksakal'dan 12 Eylül Darbesine Dair Açıklamalar

Duyurulan açıklamada Önder Aksakal, 12 Eylül 1980 askeri darbesinin 44. yıldönümüne ilişkin önemli değerlendirmelerde bulundu.

Aksakal, "12 Eylül faşist darbesi, demokrasimize vurulmuş kara bir leke olarak tarihimize kazınmıştır." diyerek, bu tarihin ülke tarihi açısından taşıdığı öneme dikkat çekti.

Baskılar ve Adaletsizlikler

Aksakal, sözlerine şöyle devam etti: "Emperyalist yayılmacılığın işbirlikçi hainlerin gerçekleştirdiği bu darbenin getirdiği baskılar ve adaletsizlikler, ülkemizi yıllarca geri götürmüş ve milletimizin özgür iradesine ket vurmuştur."

Demokrasi Mücadelesi Vurgusu

Bu karanlık günlerin unutulmaması gerektiğini vurgulayan Aksakal, "Her zaman demokrasimizi daha da güçlendirme kararlılığını sürdüreceğiz." ifadelerini kullandı.

Aksakal, 12 Eylül darbesinin 44. yılı dolayısıyla, "Milletimizin özgür iradesine göz dikenleri, başta Kenan Evren ve dört kuvvet komutanı olmak üzere onların tüm yandaşlarını bir kez daha lanetliyorum. Bu vesileyle; tam bağımsız Türkiye ideali için darbecilere karşı canıyla direnen, yaşamdan koparılan tüm yurttaşlarımızı rahmetle, minnetle ve saygıyla anıyorum." şeklinde konuştu.