Alaplı'da Gıda Denetimleri Artırıldı: 20 İşletmeye Ceza

Alaplı'da gıda denetimleri sıkılaştırıldı

Zonguldak’ın Alaplı ilçesinde, gıda güvenliğini sağlamak amacıyla yürütülen eş zamanlı denetimler sonuç verdi. Alaplı İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan kontrollerde, ilçe genelinde bulunan lokanta, fırın, pastane ve küçük ölçekli üretim yerleri kapsamlı şekilde incelendi.

Denetim sonuçları ve uygulanan yaptırımlar

Yürütülen çalışmada yaklaşık 90 işletme denetlenirken; mevzuata aykırılık tespit edilen 20 işletmeye idari yaptırım uygulandı. Denetimlerde özellikle hijyen koşulları, üretim süreçleri ve gıda güvenliği açısından risk oluşturan unsurlar mercek altına alındı.

Ekipler, halk sağlığını tehdit eden uygunsuzluklar nedeniyle bazı ürünlere el koydu ve bu ürünlerin imhasına karar verildi. El konulan ürünler arasında Bal, tavuk, limon sosu gibi maddeler yer aldı.

Yetkililer, tüketicilerin güvenilir gıdaya ulaşmasını sağlamak için denetimlerin aralıksız şekilde devam edeceğini bildirdi.

