Buldan'da Seyir Halindeki Otomobil Alev Aldı

DENİZLİ (İHA)

Denizli'nin Buldan ilçesinde seyir halindeyken alev alan bir otomobilde maddi hasar meydana geldi.

Olay, Denizli-Manisa karayolu Acısu mevkiinde gerçekleşti. Edinilen bilgiye göre, güzergâh üzerinde seyir halinde olan 20 TA 565 plakalı otomobil, Acısu mevkiine geldiğinde henüz belirlenemeyen bir nedenle yanmaya başladı.

Yangını fark eden sürücü, aracı yolun sağına çekerek yangına müdahale etti. O sırada bölgede bulunan diğer sürücülerin de yardım etmesiyle yangın söndürüldü.

Motor kısmında meydana gelen yangın sonucu araçta maddi hasar oluştu.

