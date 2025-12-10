DOLAR
42,6 -0,05%
EURO
49,62 -0,12%
ALTIN
5.751,06 0,23%
BITCOIN
3.920.937,79 1,08%

Buldan'da Seyir Halindeki Otomobil Alev Aldı

Denizli'nin Buldan ilçesinde, 20 TA 565 plakalı otomobil Denizli-Manisa karayolu Acısu mevkiinde motor bölümünün tutuşması sonucu maddi hasar gördü; yangın söndürüldü.

Yayın Tarihi: 10.12.2025 15:03
Güncelleme Tarihi: 10.12.2025 15:03
Buldan'da Seyir Halindeki Otomobil Alev Aldı

Buldan'da Seyir Halindeki Otomobil Alev Aldı

DENİZLİ (İHA)

Denizli'nin Buldan ilçesinde seyir halindeyken alev alan bir otomobilde maddi hasar meydana geldi.

Olay, Denizli-Manisa karayolu Acısu mevkiinde gerçekleşti. Edinilen bilgiye göre, güzergâh üzerinde seyir halinde olan 20 TA 565 plakalı otomobil, Acısu mevkiine geldiğinde henüz belirlenemeyen bir nedenle yanmaya başladı.

Yangını fark eden sürücü, aracı yolun sağına çekerek yangına müdahale etti. O sırada bölgede bulunan diğer sürücülerin de yardım etmesiyle yangın söndürüldü.

Motor kısmında meydana gelen yangın sonucu araçta maddi hasar oluştu.

DENİZLİ’NİN BULDAN İLÇESİNDE SEYİR HALİNDEYKEN YANMAYA BAŞLAYAN OTOMOBİLDE MADDİ HASAR...

DENİZLİ’NİN BULDAN İLÇESİNDE SEYİR HALİNDEYKEN YANMAYA BAŞLAYAN OTOMOBİLDE MADDİ HASAR OLUŞTU.

İLGİLİ HABERLER

Öğrencilere ÖTV'siz Cihaz: 9.500 TL Sınırı Kalkıyor

Ziraat Bankası Aralık 2025 Emekli Promosyonu: Son Günler, 12.000 TL'ye Varan Destek

İmplant SGK'ya mı Giriyor? TBMM'ye 4 Adet Teklifi

VakıfBank’tan Yılbaşına Özel: 3 Ay Ödemesiz Kredi, İlk Taksit Şubat 2026

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Nazilli'de firari C.G. 'komşu kılığında' operasyonla yakalandı
2
Menteşe'de Okul Kantini Denetimi: Gıda Güvenliği ve Hijyen Kontrolleri
3
Düzce'de Narkotik Operasyonu: Uyuşturucu Satan Genç Tutuklandı
4
Çarşamba'da Umre Hazırlık Kursu: Diyanet Yolcuları Bilinçlendiriyor
5
Kocaeli İzmit'te 2022 Kavgada Dava Yeniden Görüldü: Ertaş Özariş'e Tahrik İndirimi
6
Erzurum'da 37 Kaçak Göçmen ve 10 Organizör Yakalandı
7
TUSAŞ Şehidinin Kızı Ece Naz Kanseri Yenip Pilot Koltuğuna Oturdu

Ziraat Bankası Aralık 2025 Emekli Promosyonu: Son Günler, 12.000 TL'ye Varan Destek

Emlak Müzayede Başlıyor: 11-12 Aralık 2025'te 45 İlde, 340 Lot

10 Aralık 2025: Bugün Maç Var mı? Kesintisiz Maç Listesi ve Yayın Kanalları

FED'in Aralık 2025 Faiz Kararı İçin Son Saatler: İndirim Geliyor mu?

VakıfBank’tan Yılbaşına Özel: 3 Ay Ödemesiz Kredi, İlk Taksit Şubat 2026

Vatandaşlık Maaşı (GETAD) Geliyor: Pilot 2026, Genel 2027

Öğrencilere ÖTV'siz Cihaz: 9.500 TL Sınırı Kalkıyor

Son Gün 1 Ocak: Tapu Başvurusu Yapmayanlar 3 Kat Harç Ödeyecek

MEB Açıkladı: 1. Dönem 2. Ortak Sınav Tarihleri 2025

Vatandaşlık Maaşı: 20 Bin TL'ye Kadar Gelir Garantisi Açıklandı

MGM Kar Haritasını Açıkladı: Hangi İllerde Kar Var, İstanbul'a Ne Zaman Yağacak?

İmplant SGK'ya mı Giriyor? TBMM'ye 4 Adet Teklifi