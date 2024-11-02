12. Uluslararası Klarnet Festivali Büyük Bir Coşkuyla Tamamlandı

12. Uluslararası Klarnet Festivali Sona Erdi

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından düzenlenen 12. Uluslararası Klarnet Festivali, İzmir Kültür Yolu Festivali kapsamında gerçekleştirildi. Festival, usta klarnet sanatçılarının muhteşem performanslarıyla tamamlandı.

Festivalin İlk Günü ve Sanatçılar

Agora Ören Yeri'nde başlayan festivalde, ilk konser klarnet sanatçısı Serkan Çağrı tarafından verildi. Çağrı, festivalin 12 yıl boyunca birçok ustayı ağırladığını hatırlatarak, son günde de 3 farklı sanatçının konser vereceğini duyurdu.

Ünlü İsimlerin Sahne Performansları

Çağrı'nın ardından, Hüsnü Şenlendiriciyle birlikte bir performans sergilendi. Daha sonra Şenlendirici, sahnede solo şarkılar çaldı ve ardından sahneyi Kirpi Bülent’e bıraktı.

Festivalde Efsane Klarnetçiler

Kirpi Bülent’ten sonra, ünlü klarnetçi Vassilis Saleas sahne aldı. Festival, klarnetin efsanelerinin bir araya gelerek, birbirinden değerli parçaları seslendirmesiyle zengin bir program sundu.

Müziğe Doyumsuz Bir Katılım

Festival, klarnetseverlerin yoğun ilgisiyle dolup taştı. Müzik tutkunları, klarnetin büyülü dünyasına tanıklık etme fırsatını yakalayarak unutulmaz anlar yaşadı.

Kültür ve Turizm Bakanlığınca düzenlenen ve İzmir Kültür Yolu Festivali programı içinde yer alan 12. Uluslararası Klarnet Festivali usta klarnet sanatçılarının konseriyle sona erdi.

Kültür ve Turizm Bakanlığınca düzenlenen ve İzmir Kültür Yolu Festivali programı içinde yer alan 12. Uluslararası Klarnet Festivali usta klarnet sanatçılarının konseriyle sona erdi.