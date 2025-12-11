ASO Başkanı: Sanayide Yazılım ve Veri Stratejik Yatırım Haline Gelmeli

ASO Başkanı Seyit Ardıç: Yazılım ve veri artık stratejik yatırım

Ankara Sanayi Odası (ASO) Başkanı Seyit Ardıç, BTK Konferans Salonu’nda düzenlenen "Türkiye Cumhuriyeti’nin 2. Yüzyılında Yazılımın Sanayileşmesi Zirvesi"nde yaptığı konuşmada, sanayide yazılım ve verinin önemine dikkat çekti.

Yazılımın etkisi geçmiş dönüşümleri gölgede bırakacak

Ardıç, yapay zeka, robotik teknolojiler ve nesnelerin internetiyle 4. sanayi devriminin merkezinde olduklarını belirterek şunları söyledi: "Her sanayi devrimi kendi içinde yıkıcı sonuçlar üretmişti ancak üretim süreçlerinin asli taşıyıcı altyapısı haline gelen yazılımın bu kez etkisi, bugüne kadarki tüm dönüşümleri gölgede bırakacak güçte". Ardıç, akıllı üretim sistemlerinin yeni bir paradigmayı inşa ettiğini, bunun iş yapış biçimlerini, rekabet kurallarını ve değer zincirini yeniden şekillendirdiğini vurguladı.

Mevcut tablo: Büyüme var ama ürünleşme zayıf

Ardıç, Türkiye'nin yazılım ve bilişimde potansiyeline değinerek, "Bilgi ve iletişim teknolojileri pazarımız 2024 yılında Türk lirası bazında bir önceki yıla kıyasla yüzde 53 oranında büyüyerek, 1 trilyon 203,5 milyar liraya ulaştı" bilgisini paylaştı. Sektörün gayrisafi yurtiçi hasılamızdaki payı yüzde 2,8, toplam ihracatımızdaki payı yüzde 1,3 olarak belirtildi. Bu performansın değerli olduğuna dikkat çeken Ardıç, ancak küresel ligde hâlâ başlangıç çizgisinde olunduğunu kaydetti.

"Yazılımda proje bazlı iş yapmaktan çıkıp, ölçeklenebilir ürünler ve küresel markalar oluşturmak zorundayız"

Ardıç, yazılım ekosistemindeki start-up dinamizmine rağmen yapısal bir sorun bulunduğunu belirterek, "proje zenginliği, ürün fakirliği" tablosunu değiştirme çağrısı yaptı. Ardıç, şirketlerin ürün yönetimini stratejik bir yetkinlik olarak kurmaları gerektiğini ve müşteri taleplerinin proje formatından çıkarılıp standart ürünlerin evrimini besleyecek girdilere dönüştürülmesi gerektiğini anlattı.

Ar-Ge teşviklerinin de yalnızca yeni yazılım geliştirmeyi destekleyen mekanizmalar olmaktan çıkarılıp ürün yol haritası, küresel ölçeklenme, kullanıcı deneyimi ve lisanslama modelleri gibi alanları kapsayacak şekilde yeniden tasarlanmasının önemine işaret edildi.

Sanayi ile yazılım şirketleri arasındaki iş birliği kritik

Ardıç, sanayi kuruluşları ile yazılım firmalarının sistematik iş birliğine vurgu yaparak, güçlü yazılım markalarının sadece iyi kod yazmakla değil, net bir değer önerisi, güven algısı ve tutarlı kullanıcı deneyimiyle inşa edildiğini söyledi. Bu birikimin yazılımla bütünleşmesi halinde Made in Türkiye etiketi taşıyan endüstriyel yazılım ürünlerinin ortaya çıkabileceğini belirtti.

Somut öneriler: Eşleştirme, teknoparklar ve kamu alımları

Ardıç, sanayi firmalarının Ar-Ge merkezleri ve teknoparklardaki yazılım şirketleriyle organize sanayi bölgelerindeki imalat firmalarının eşleştirilmesi gerektiğini vurguladı. Yazılım odaklı ihtisas teknoparkları, test, sertifikasyon, siber güvenlik ve uyum merkezleri gibi yapılar ile kamu alımlarında yerli yazılım ürünlerine ölçeklenebilir ve öngörülebilir talep sağlayacak çerçeveler tasarlanmasının, ekosistemde çarpan etkisi yaratacağını söyledi. Ardıç, sözlerini "Sanayisiz kalkınma olmaz ama artık yazılımsız sanayi de olmaz" ifadeleriyle tamamladı.

Programa katılanlar

Programa Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Yardımcısı Ömer Fatih Sayan, TBMM Yapay Zeka Araştırma Komisyonu Başkanı Fatih Dönmez, ASO Başkanı Seyit Ardıç ve BTK Başkanı Ömer Abdullah Karagözoğlu katıldı.

