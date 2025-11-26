Kargı'da Kızılırmak Nehri'nde Elektrikle Avlanan Şahıslar Yakalandı
Çorum’un Kargı ilçesinde, Kızılırmak Nehrinde elektrik akımı kullanılarak balık avlandığı, Kargı İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerinin çalışmasıyla tespit edildi.
Operasyon ve ele geçirilen malzemeler
Ekiplerin dron ve fotokapan destekli denetimleri sonucunda 2 adet akü, 1 adet güç çevirici, kepçeler ve çeşitli av araç gereçleri ele geçirildi.
Canlı balıklar kurtarıldı, şüphelilere işlem
Denetimler sırasında canlı olarak ele geçirilen balıklar, ekipler tarafından tekrar doğal yaşam alanına salındı. Kanuna aykırı avcılık faaliyetinde bulunduğu belirlenen şahıslar hakkında yasal işlem başlatıldı.
ÇORUM'UN KARGI İLÇESİNDEN GEÇEN KIZILIRMAK NEHRİ'NDE, YASAK OLMASINA RAĞMEN ELEKTRİK AKIMI KULLANARAK TİCARİ AMAÇLA BALIK AVLAYAN KİŞİLER, TARIM VE ORMAN MÜDÜRLÜĞÜ EKİPLERİNİN TEKNOLOJİK DESTEKLİ DENETİMLERİNE YAKALANDI.