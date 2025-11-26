Kargı'da Kızılırmak Nehri'nde Elektrikle Avlanan Şahıslar Yakalandı

Çorum'un Kargı ilçesinde Kızılırmak Nehri'nde elektrikle avlanan şahıslar dron ve fotokapanla tespit edilip yakalandı; ele geçirilen canlı balıklar tekrar doğaya salındı.

Yayın Tarihi: 26.11.2025 21:19
Güncelleme Tarihi: 26.11.2025 21:19
Çorum’un Kargı ilçesinde, Kızılırmak Nehrinde elektrik akımı kullanılarak balık avlandığı, Kargı İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerinin çalışmasıyla tespit edildi.

Operasyon ve ele geçirilen malzemeler

Ekiplerin dron ve fotokapan destekli denetimleri sonucunda 2 adet akü, 1 adet güç çevirici, kepçeler ve çeşitli av araç gereçleri ele geçirildi.

Canlı balıklar kurtarıldı, şüphelilere işlem

Denetimler sırasında canlı olarak ele geçirilen balıklar, ekipler tarafından tekrar doğal yaşam alanına salındı. Kanuna aykırı avcılık faaliyetinde bulunduğu belirlenen şahıslar hakkında yasal işlem başlatıldı.

