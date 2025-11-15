14 Yaşındaki Bedirhan Nas, Slovakya'da Dünya Şampiyonu Oldu

Elazığlı 14 yaşındaki Bedirhan Nas, Slovakya'daki Dünya Dart Şampiyonası'nda eşlilerde dünya şampiyonu, gençlerde ve takımda dünya ikincisi oldu.

Yayın Tarihi: 15.11.2025 10:22
Güncelleme Tarihi: 15.11.2025 10:22
Elazığ'da yaşayan 14 yaşındaki Bedirhan Nas, hobi olarak başladığı dartta kısa sürede dikkat çekti ve milli takıma yükselerek uluslararası arenada önemli dereceler elde etti.

Hızlı yükseliş ve ulusal başarılar

TOKİ Fırat Ortaokulu'nda okurken yeteneğini fark eden beden eğitimi öğretmeni Ali Bıyıklı tarafından yönlendirilen Nas, yaklaşık 1,5 yıl içinde katıldığı 30'a yakın turnuvada 6 Türkiye şampiyonluğu, 5 ikincilik ve 2 üçüncülük kazandı. Şu anda Hıdır Sever Anadolu Lisesi 9. sınıf öğrencisi olan sporcu, antrenmanlarını Dart Milli Takım Antrenörü ve milli sporcu İsmail Demir ile Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nün dart salonunda sürdürüyor.

Slovakya'dan 3 dünya derecesiyle döndü

26-31 Ekim tarihlerinde Slovakya'da düzenlenen Dünya Dart Şampiyonası'nda Türkiye'yi temsil eden Bedirhan Nas, eşliler kategorisinde dünya şampiyonu oldu; ayrıca genç erkekler ve genç erkekler takım kategorilerinde dünya ikinciliği elde ederek Elazığ ve ülke adına önemli bir başarıya imza attı.

Bedirhan Nas: "Dünya Şampiyonası’nda güzel başarılarla geri döndük"

Başarılarının gururunu yaşayan Bedirhan Nas, "1,5 yıl önce darta başladım. Okuduğum ortaokulun beden öğretmeni Ali Bıyıklı hocam sayesinde İsmail Hoca ile tanışma fırsatım oldu. Onun verdiği antrenmanlarla ve bu güzel ortamda arkadaşlarımla en iyi şekilde antrenmanlarımızı yaptık. 1,5 yıl içinde 30 tane turnuvaya katıldım. Hepsinde de dereceyle geri döndüm. Milli takım şansım oldu, milli takıma gitmeye hak kazandım. Hollanda’ya gitme başarısı gösterdim. Orada da ilk 8 oynama başarısını da gösterdim. Bayrağımızı en güzel şekilde temsil ettik. Ekim ayında Slovakya’da düzenlenen Dünya Dart Şampiyonası’nda güzel başarılarla geri döndük. Dünya şampiyonu olarak geri döndük. 3 farklı dereceyle de geri döndük. Çok mutluyuz" dedi.

Genç yetenekten erken zafer

Dart sporuna başladıktan sadece altı ay sonra ilk katıldığı Türkiye şampiyonasında birinci olduğunu söyleyen İbrahim Rüştü Küçük, "Beden eğitimi hocam Ali Bıyıklı beni, İsmail hocamın yanında gönderdi. Antrenmanlara başladıktan sonra altıncı ayımda ilk gittiğim Türkiye şampiyonasında şampiyon oldum. Türkiye’de yıldızlar sıralamasında 4. sıradayım, gençler kategorisinde de 4. sıradayım" ifadeleriyle erken başarılarını aktardı.

Antrenörün değerlendirmesi: Modern salon ve sürdürülen emek

Dart Milli Takım Antrenörü, milli hakem ve milli sporcu İsmail Demir, Elazığ'da dart için başlattıkları çalışmalarda Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nün desteğinin belirleyici olduğunu vurguladı. Demir, salon talebine karşılık olarak Türkiye ve Avrupa'da nadir görülen, modern bir dart salonu imkanı sağlandığını belirterek bu ortamın emekle birleştiğinde başarıya dönüştüğünü söyledi. Demir, "Bedirhan Nas ve Mahmut Demir sporcularımızı gönderip Elazığ’ı ve ülkemizi gururla temsil ettiler. Eşlilerde dünya şampiyonu, bireysellerde ve takımda dünya ikinciliği ile üç tane dünya derecesiyle döndüler. Gururluyuz, mutluyuz ve çalışmalarımıza aksatmadan devam edeceğiz" dedi.

Başarıların arkasında sporcular, aileleri, beden eğitimi öğretmenleri ve destek veren kurumların ortak emeği bulunuyor; ekip, gelecek hedefleri için hazırlıklarını sürdürmeye devam edecek.

