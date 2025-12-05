Medicana ve TEV'den 'Meslektaşımı Okutuyorum' ile tıp öğrencilerine burs

Medicana ve TEV iş birliğiyle tıp öğrencilerine burs desteği

Medicana International Ankara Hastanesi, Türk Eğitim Vakfı (TEV) ile başlattığı Meslektaşımı Okutuyorum projesini lansmanda duyurdu. Proje kapsamında hastanede dünyaya gelen her bebek adına, Ankara Tıp Fakültesi'nde okuyan TEV bursiyerlerine düzenli burs sağlanacak.

Lansmanda kimler vardı

Lansmana Medicana International Ankara Hastanesi Genel Müdürü ve Başhekimi Doç. Dr. Gülçin Türkmen Sarıyıldız, TEV Ankara Şube Yürütme Kurulu Başkanı Yasemin Türkoğlu, Koç Holding Resmi İşler Direktörü Ali Utku Atalay, Medicana doktorları ve sağlık ekibi katıldı.

Projenin amacı ve hedefleri

Medicana Marka ve Kurumsal İletişim Müdürü Damla Yur projeyi tanıtarak dünya genelinde 85 milyon ve Türkiye'de 1 milyonu aşkın çocuğun örgün eğitim dışında kaldığına dikkat çekti. Yur, hastanede doğan her bebek adına TEV desteğiyle Tıp Fakültesi öğrencilerine aylık düzenli burs sağlanacağını ve bu desteğin doğumdan eğitime uzanan bir umut köprüsü kurmasını hedeflediklerini belirtti. Proje başlangıçta Ankara'da 10 Tıp Fakültesi öğrencisini desteklemeyi, Medicana Sağlık Grubu'ndaki diğer hastanelerin de katılımıyla 2026 yılı içinde sayıyı 60 öğrenciye çıkarmayı amaçlıyor.

Kurum temsilcilerinden mesajlar

Doç. Dr. Gülçin Türkmen Sarıyıldız projeyle özellikle meslektaşlarına ve kız çocuklarına destek olmayı hedeflediklerini vurguladı. Sarıyıldız, kurum olarak bu girişimi başlattıklarını, Ankara'da 150 hekim ve 750 personelle daha geniş destek alanları oluşturabileceklerini ifade etti.

Yasemin Türkoğlu projeyi örnek bir girişim olarak nitelendirerek TEV'in aylık burs miktarının 5 bin 800 lira olduğunu hatırlattı. Türkoğlu, her bağışın bir havuzda toplanıp belirlenen hedefler doğrultusunda geleceğin hekimlerine burs fonu olarak aktarılacağını ve projenin diğer kurumlara da ilham vereceğini söyledi.

Bursiyerlerin görüşü

TEV bursiyeri ve Hacettepe Tıp Fakültesi öğrencisi Gizem Gündüz, eğitim ve sağlık iş birliğinin gençlerin potansiyelini ortaya çıkardığını belirtti. Gündüz, bu desteğin kendilerine toplum hizmetinde etik, karakter ve insan sevgisi ile görev yapma sorumluluğunu hatırlattığını vurgulayarak Medicana ve TEV ailesine teşekkür etti.

Meslektaşımı Okutuyorum projesi, hem sağlık kurumlarının toplumsal sorumluluk anlayışını pekiştirmeyi hem de geleceğin hekimlerine sürdürülebilir finansal destek sağlamayı amaçlıyor. Projenin ilerleyen dönemde daha fazla kurumun katılımıyla büyümesi hedefleniyor.

