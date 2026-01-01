DOLAR
15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde Yeni Yıl Coşkusu Havadan Görüntülendi

15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ndeki havai fişek gösterisi ve Ortaköy'deki kutlamalar, yeni yılın ilk dakikalarında havadan görüntülendi.

Yayın Tarihi: 01.01.2026 00:49
Güncelleme Tarihi: 01.01.2026 00:56
Yeni yılın ilk dakikalarında 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve çevresinde renkli görüntüler oluştu. 2026'ya girilen ilk anlarda gerçekleştirilen havai fişek gösterisi köprüyü ışıl ışıl bir görsel şölen haline getirdi.

Havai Fişekler ve Kalabalık Kutlama

Köprünün üzerindeki ve çevresindeki ışık gösterileri ile birlikte o anlar havadan kaydedildi. Görüntülerde, boğaz hattında oluşan renk cümbüşü ve köprüdeki ışık düzenlemeleri net şekilde görüldü.

Öte yandan Ortaköy meydanında toplanan coşkulu kalabalık da havadan görüntülendi; sokaklar ve sahil boyunca süren kutlamalar yeni yıl coşkusunu yansıttı.

Yetkililer ve kayıt altına alan ekipler tarafından paylaşılan görüntüler, 2026'nın ilk dakikalarındaki kutlama atmosferini görsel olarak belgeledi.

Yazar
EDİTÖR

Mert Yılmazer

7 yıllık deneyime sahip. Özellikle İstanbul'daki adliye ve polis haberleri konusunda uzmanlaşmış, sıcak haber takibinde hızlı reaksiyon gösteren orta kıdemli editör. Şehir haberciliği ve belediye gündemlerine hakimdir.

