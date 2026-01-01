Bursa'da 2026'nın İlk Bebeği Bursa Şehir Hastanesi'nde Dünyaya Geldi

Bursa'da 2026'nın ilk bebeği Bursa Şehir Hastanesi'nde dünyaya geldi

Yeni yılın ilk dakikaları Bursa Şehir Hastanesi'nde doğum sevinciyle karşılandı. 2025 yılının son bebeği ile 2026 yılının ilk bebeği aynı hastanede dünyaya gelerek ailelerine unutulmaz bir mutluluk yaşattı.

Doğumlar ve aileler

Edinilen bilgilere göre, 2025 yılının son bebeği Mustafa ve Merve Gökgün çiftinin Yakup Ali isimli çocuğu olurken; 2026 yılının ilk bebeği Mustafa ve Fatma Almaz çiftinin Alparslan isimli bebeği oldu. Anne ve bebeklerin sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.

Protokol ziyareti

Doğumların ardından AK Parti Bursa Milletvekili Emel Gözükara Durmaz, AK Parti Bursa İl Başkanı Davut Gürkan, İl Sağlık Müdürü Mustafa Çetin ve beraberindeki heyet aileleri hastanede ziyaret etti. Protokol üyeleri yeni doğan bebekler için hediyeler takdim ederek ailelere iyi dileklerini iletti.

Davut Gürkan ziyaret sonrası basın mensuplarına yaptığı açıklamada, "Yeni yılın tüm hemşehrilerimize sağlık, huzur ve mutluluk getirmesini diliyorum" dedi. Gürkan ayrıca, "Yaklaşık 1500 yatak kapasitesine sahip hastanemizde bu akşam hem 2025’in son hem de 2026’nın ilk bebeklerini ziyaret etmenin mutluluğunu yaşadık. Ailelerimize hayırlı olsun dileklerimizi ilettik" ifadelerini kullandı.

Hastanenin kapasitesi ve sağlık yatırımları

Gürkan, hastanenin yılda yaklaşık 3 milyon hastaya hizmet verdiğini belirterek, "2026 yılı Bursa için sağlık yatırımları açısından önemli bir yıl olacak. 1315 yatak kapasiteli yeni hastanemizle birlikte sağlık hizmetlerinde kalite ve erişim daha da artacak. Bunun yanında hızlı tren ve şehir hastanesine ulaşımı sağlayacak raylı sistem projelerinin de hizmete girmesiyle Bursalılar çok daha güçlü bir altyapıya kavuşacak. Tüm milletimize ve hemşehrilerimize hayırlı ve huzurlu yıllar temenni ediyorum." dedi.

