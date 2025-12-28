DOLAR
Pazaryeri’nde "Meyveciliği Geliştirme" Projesi: 450 Fidan Dağıtıldı

Bilecik’in Pazaryeri ilçesinde yürütülen "Meyveciliği Geliştirme" projesiyle, İl Özel İdaresi ve Bilecik Valiliği desteğiyle üreticilere 450 fidan dağıtıldı.

Yayın Tarihi: 28.12.2025 14:48
Güncelleme Tarihi: 28.12.2025 14:48
Pazaryeri'nde "Meyveciliği Geliştirme" Projesi: 450 Fidan Dağıtıldı

Pazaryeri'nde "Meyveciliği Geliştirme" Projesi

Üreticilere 450 fidan dağıtıldı; destek İl Özel İdaresi ve Bilecik Valiliği tarafından

Bilecik’in Pazaryeri ilçesinde tarımsal üretimi çeşitlendirmek ve meyveciliği yaygınlaştırmak amacıyla yürütülen "Meyveciliği Geliştirme" projesi hayata geçirildi.

Proje kapsamında üreticilere 450 adet meyve fidanı dağıtıldı. Proje, Bilecik İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Pazaryeri İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından yürütüldü.

Dağıtılan fidanlar Trabzon hurması ve ceviz fidanları olup; temini İl Özel İdaresi ile Bilecik Valiliği’nin yüzde 50 hibe desteğiyle sağlandı. Bu adımla ilçede meyveciliğin yaygınlaştırılması, üreticilerin alternatif gelir kaynaklarına yönlendirilmesi ve kırsal kalkınmanın desteklenmesi hedefleniyor.

Pazaryeri Belediye Başkanı Zekiye Tekin konuyla ilgili olarak şunları söyledi: "Verimli topraklara sahip Pazaryeri ilçemizde meyveciliğin yaygınlaşmasını önemsiyoruz. Üreticilerimizi destekleyen bu tür projelerin önümüzdeki süreçte artarak devam etmesi için çalışmalarımızı sürdüreceğiz" dedi.

