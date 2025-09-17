18. İstanbul Bienali Resmi Açılışı: 'Üç Ayaklı Kedi' Başladı

Açılış ve katılımcılar

İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) tarafından, Koç Holding desteğiyle düzenlenen 18. İstanbul Bienali'nin resmi açılışı, Rahmi M. Koç Müzesi'nde gerçekleştirildi. Törene İKSV Yönetim Kurulu Başkanı Bülent Eczacıbaşı, Koç Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ömer M. Koç ve İstanbul Bienali Direktörü Kevser Güler ile sanat ve iş dünyasından çok sayıda isim katıldı.

Eczacıbaşı'nın değerlendirmesi

İKSV Yönetim Kurulu Başkanı Bülent Eczacıbaşı, törende yaptığı konuşmada bienalin şehrin kültür-sanat yaşamına katkılarına vurgu yaptı ve şunları söyledi: "(Bienal), dünyanın dört bir yanından sanatçıların, güncel meseleleri incelikle ele aldıkları yapıtlarını İstanbul'da izleyicilere sunarak yeni düşüncelerin üretilmesine, yeni diyalogların kurulmasına aracı oluyor."

Eczacıbaşı, bu yılki bienalin küratörü Christine Tohme önerisiyle alışılmışın dışında üç yıla yayılan bir program sunduğunu belirterek şunları aktardı: "'Üç Ayaklı Kedi' başlıklı bienalimizin, denediği bu yeni yöntem ve küratörümüzle üzerinde çalıştığımız akademi programıyla, bienal tarihinde yeni bir dönem açacağını söylemek şimdiden mümkün. Özgün vizyonu ve özverili çalışmalarıyla bu bienali hayata geçiren küratörümüz Christine Tohme'ye özel teşekkürlerimizi sunmak istiyorum. Sergiye katılan tüm sanatçılarımıza ve emeği geçen tüm çalışma arkadaşlarımıza da gönülden teşekkür ediyorum. Uzun yıllardır süregelen destekleriyle bienalin gerçekleştirilmesine büyük katkıda bulunan bienal sponsoru Koç Holding'e, bize kapılarını ücretsiz olarak açan mekanlara, tüm sponsor ve destekçilerimize, önerileri, eleştirileri ve değerlendirmeleriyle gelişimimize katkıda bulunan tüm paydaşlarımıza, bu büyük buluşmanın bir parçası olan siz değerli dostlarımıza minnettarız."

Koç Holding'e teşekkür plaketi ve Ömer M. Koç'un konuşması

Törende 2007–2036 yılları arasındaki bienal sponsoru olan Koç Holding'e teşekkür plaketi takdim edildi. Plaketi alan Ömer M. Koç konuşmasında, 2007'den bu yana süregelen desteğin 2036'ya kadar devam edeceğini ve bu iş birliğinin yalnızca sponsorluk değil ortak bir vizyon olduğunu vurguladı: "2007'den bu yana İstanbul Bienali'ne desteğimizi sürdürmekteyiz. 2036 yılına kadar sürecek bu uzun soluklu iş birliğini, sadece bir sponsorluk ilişkisi değil, ortak bir vizyonun, müşterek bir idealin yol arkadaşlığı olarak görüyoruz... 'Üç Ayaklı Kedi', tam da bu bağlamda zorlu durumlarda kendini koruma ve ayakta kalma ihtiyacından doğan bir dirençli olma haline odaklanıyor."

Ömer M. Koç konuşmasında ayrıca Gazze'ye değinerek şu ifadeleri kullandı: "Kalbim Gazze'nin uzun zamandır acı çeken halkıyla. Dualarım ve düşüncelerim onlarla. Hala bazı insanların bu korkunç soykırımı destekleyip, haklı görmeyi sürdürmesine inanamıyorum. Fakat gerçekler ve adalet sonunda galip gelecek."

Bienalin yapısı ve ziyaret bilgileri

İstanbul Bienali Direktörü Kevser Güler, bienalin 2025–2027 dönemine yayılan yapısından söz ederek şunları aktardı: "2025'ten 2027'ye yayılarak üç ayakta gerçekleştirilecek bienalin 2025 sergisindeki yapıtlar, güncel sanatsal, politik ve toplumsal aciliyetler bağlamında yaşamı savunmanın, direnç stratejileri geliştirmenin, birbirimizi ve kendimizi koruma ve kollama sorumluluğunu almanın farklı veçhelerini sunuyor. 18. İstanbul Bienali, sergisi ve kamusal programıyla aynı zamanda kültür ve sanat ekosisteminin bugününü ve geleceğini büyük ölçüde etkileyen altyapılara ilişkin tartışmaların gerekliliğini gündeme getiriyor. Bienal, ziyaret edildikçe, tartışıldıkça, paylaşıldıkça anlamını buluyor."

"Üç Ayaklı Kedi" başlıklı bienalin ilk ayağı, medya ve profesyonellere yönelik ön izleme günlerinin ardından 20 Eylül – 23 Kasım tarihleri arasında, Beyoğlu-Karaköy hattında yer alan sekiz farklı mekanda Koç Holding katkılarıyla ücretsiz olarak ziyaret edilebilecek. Ön izleme günleri 19 Eylül'e kadar devam etti.