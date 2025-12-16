DOLAR
İnegöl'de 15 Yaşındaki Sürücü 10 Km Kovalamacada Yakalandı — 95 Bin 183 TL Ceza

İnegöl'de 15 yaşındaki sürücü, polis dur ihtarına uymayıp 10 km kaçtı; polis aracına çarpıp yakalandı, toplam 95 bin 183 TL ceza kesildi.

Yayın Tarihi: 16.12.2025 02:00
Güncelleme Tarihi: 16.12.2025 02:16
Bursa'nın İnegöl ilçesi Osmaniye Mahallesinde devriye gezen polis ekipleri, şüphelendikleri 16 BDV 355 plakalı cipi durdurmak istedi. Ancak sürücü, polisin dur ihtarına uymayarak hızla bölgeden uzaklaştı.

Polis ekiplerinin peşine düştüğü araçla arasında yaklaşık 10 kilometre süren bir kovalamaca yaşandı. Kovalamaca sırasında geri manevra yapan sürücünün, bir polis aracına çarparak hasar verdiği bildirildi.

Kovalamacanın sonunda aracın önü kesilerek durdurulan sürücü, 15 yaşındaki Y.A. olarak tespit edildi. Sürücü, ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü ve araç çekici yardımıyla otoparka çekildi.

Olay sonrası uygulanan cezai işlemler şöyle gerçekleşti: Sürücüye ehliyetsiz araç kullanmaktan 18 bin 678 TL, aynı ceza araç sahibine de 18 bin 678 TL olarak uygulandı. Ayrıca sürücüye dur ihtarına uymamaktan 2 bin 167 TL, sürekli şerit değiştirmekten 9 bin 267 TL ve drift atmaktan 46 bin 393 TL cezai işlem kesildi. Toplamda uygulanan para cezası 95 bin 183 TL oldu.

Polis araçlarına verilen hasar ile ilgili soruşturma ve olayla ilgili işlemler devam ediyor.

