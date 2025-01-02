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2 Ocak 2025 Gündem Özeti: CHP'den Önemli Açılış ve Ekonomi Gelişmeleri

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Manisa'da açılış yapacak. Ekonomi alanında önemli gelişmeler de yaşanıyor. Günün öne çıkanları burada.

Yayın Tarihi: 02.01.2025 00:01
Güncelleme Tarihi: 02.01.2025 00:01
2 Ocak 2025 Gündem Özeti: CHP'den Önemli Açılış ve Ekonomi Gelişmeleri

Gündem Özeti / 2 Ocak 2025

Kurucusu: Mustafa Kemal Atatürk / 6 Nisan 1920

Politika

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, bugün 13.00'de Spill Çocuk Evi'nin açılışını gerçekleştirecek ve ardından 14.30'da esnaf ziyaretinde bulunacak. (Manisa)

Ekonomi Finans

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, 14.00'te TÜRKPATENT Akademi Tanıtım Töreni ve Yapay Zeka Destekli Dijital Dönüşüm Projesi İmza Töreni'ne katılacak. (Ankara)

Dünya Diplomasi

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Belçika Dışişleri Bakanı Bernard Quintin ile görüşme gerçekleştirecek. (Ankara)

Suriye'de Baas rejimi ve Esed ailesinin iktidarının devrinin ardından yaşanan gelişmeler yakından takip ediliyor. (Şam/Halep)

İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarının sonuçları izleniyor. (Gazze/Kudüs)

Güncel

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, 19.45'te Sivrihisar Ulu Camisi'nde düzenlenecek Regaip Kandili programına katılacak. (Eskişehir)

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