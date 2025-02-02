2 Şubat 2025 Gündemi: Önemli Mitingler ve Spor Etkinlikleri

Yasama, Yürütme, Politika

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları, bugün saat 13.00'te Esenyurt Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenecek "Özgürlük İçin Barış" mitingine katılacak.

Dünya Diplomasi

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Katar'da önemli temaslarda bulunacak.

İsrail ile Hamas arasında Gazze'de yürürlüğe giren ateşkes ve esir takası süreciyle ilgili gelişmeler izleniyor.

Suriye'de Baas rejimi ve Esed ailesi iktidarının devrilmesinin ardından geçici yönetimin kurulmasının ardından ülkedeki gelişmeler takip ediliyor.

Spor Etkinlikleri

Trendyol Süper Lig'in 22. haftası bugün, Adana Demirspor-Kasımpaşa, Göztepe-Corendon Alanyaspor ve Fenerbahçe-Çaykur Rizespor maçlarıyla devam edecek. Maç saatleri: Adana 13.30, İzmir 16.00, İstanbul 19.00.

Trendyol 1. Lig'in 22. haftası kapsamında ise Central Hospital Ümraniyespor-MKE Ankaragücü, Esenler Erokspor-Boluspor, Şanlıurfaspor-Uğur Okulları İstanbulspor, Manisa FK-Solwie Energy Fatih Karagümrük ve Amed Sportif Faaliyetler-Sakaryaspor maçları gerçekleştirilecek. Maç saatleri: İstanbul 13.30, Şanlıurfa 13.30, Manisa 16.00, Diyarbakır 19.00.

Nesine 2. Lig ve 3. Lig gruplarındaki maçlar da gerçekleştirilecek.

Fenerbahçe Beko-Yalovaspor Basketbol, Anadolu Efes-Bursaspor Yörsan, Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket-Karşıyaka ve Manisa Basket-Darüşşafaka Lassa karşılaşmaları ile Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 17. haftası tamamlanacak. Maç saatleri 13.00, 20.30, 15.30 ve 18.00 olarak belirlenmiştir.

A Milli Kadın Basketbol Takımı'nın İzlanda ve Romanya ile Avrupa Şampiyonası eleme karşılaşmaları öncesi medya günü, İstanbul'da 16.00'da gerçekleştirilecek.

Vodafone Sultanlar Ligi'nde 19. hafta maçları oynanacak; VakıfBank-Bahçelievler Belediyespor, Galatasaray Daikin-Fenerbahçe Medicana, Beşiktaş-Türk Hava Yolları, Eczacıbaşı Dynavit-Aydın Büyükşehir Belediyespor, Aras Kargo-Sarıyer Belediyespor, Keçiören Belediyesi Sigorta Shop-Nilüfer Belediyespor Eker ve Kuzeyboru-Zerenspor maçları ile heyecan dorukta. Maçlar İstanbul, İzmir, Ankara ve Aksaray'da çeşitli saatlerde oynanacak.

Kırşehir Belediyespor-Ortahisar Belediyespor ve Armada Praxis Yalıkavak-Bursa Büyükşehir Belediyespor karşılaşmaları ile Hentbol Erkekler Süper Lig'nin 14. haftası başladı.

A Milli Erkek Tenis Takımı, Meksika ile karşılaşacağı Davis Cup Dünya Grup 1 play-off müsabakalarını İstanbul'da tamamlayacak.

Buz Hokeyi 20 Yaş Altı Dünya Şampiyonası 3. Klasman A Grubu maçları İstanbul'da gerçekleştirilecek ve Türkiye, beşinci ve son maçında Meksika ile karşı karşıya gelecek.