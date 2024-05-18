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20 ilde gerçekleştirilen “Sibergöz-39” operasyonlarında 74 zanlıya gözaltı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 20 ilde gerçekleştirilen “Sibergöz-39” operasyonları sonucunda 74 kişinin gözaltına alınmış olduğunu duyurdu.

Yayın Tarihi: 18.05.2024 09:32
Güncelleme Tarihi: 18.05.2024 09:32
20 ilde gerçekleştirilen “Sibergöz-39” operasyonlarında 74 zanlıya gözaltı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 20 ilde birden, yasa dışı bahis; nitelikli dolandırıcılık ve hırsızlık; çevrim içi çocuk müstehcenliği gibi suçlara yönelik gerçekleştirilen “Sibergöz-39” operasyonları hakkında bilgi verdi. Yapılan açıklamaya göre, operasyonlar sonucunda 74 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

74 şüphelinin yakalanmış olduğu operasyonların gerçekleştiği iller arasında İstanbul, Ankara ve İzmir de bulunuyor.

Şüpheli isimlerin banka hesaplarında 120 milyon liralık hareketlilik olduğu belirlendi. Operasyonlarda 74 kişi yakalanırken, çok sayıda dijital materyal ve ruhsatsız silahlar da ele geçirildi.

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