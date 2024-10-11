20 Yıldır Gönüllü Kur'an Dersleri Veren Ödüllü Hafız

Ödüllü Hafız Abdil Sarı'nın 20 Yıllık Gönüllü Faaliyeti

48 yaşındaki hafız Abdil Sarı, kurduğu güzel iletişimlerle toplumuna katkıda bulunuyor. Geçtiğimiz 20 yıl boyunca, ücretsiz Kur'an dersleri vererek birçok insanın hayatına dokunan Sarı, mesleği yanında manevi eğitimine de devam ediyor.

Kariyer ve Hafızlık Süreci

Abdil Sarı, 10 yaşında İstanbul'a geldiğinde Kur'an eğitimi almaya başladı ve kısa bir süre içinde hafızlık eğitimini tamamladı. 1990 yılında katıldığı uluslararası Kur'an-ı Kerim okuma yarışmasında ikinci olarak büyük bir başarıya imza attı.

Hafızlığın ve Ticaretin Harmanı

Askerlik görevini tamamladıktan sonra, 10 yıl kumaşçılık, 10 yıldır kebapçılık yaparak geçimini sağladı. Mantıklı bir yatırım olarak gördüğü ticareti seçerken, hafızlık eğitiminden asla kopmadığını vurguladı. "Hafız olmak önemli değil, hafız ölmek önemlidir" diyen Sarı, her gün Kur'an-ı Kerim okumaya gayret ediyor.

İbadet ve Ticaretin Birleşimi

Abdil Sarı, günlük yaşantısında dua ile başlayan ve ticaretle sürdürülen bir yaşam sürüyor. İşini yaparken, tarım üreticilerine ve tedarikçilere yönelik saygı duyduğunu ifade eden Sarı, "Tat yoksa bu bizim elimizdendir. Yarabbi bize tatlandır!" diyerek, hem Kur'an eğitimine hem de işine özen gösterdiğinin altını çiziyor.

Geleceğe Umut Taşıyan Çabalar

Abdil Sarı, halen bazı alanlarda ücretsiz Kur'an-ı Kerim, talim ve tecvit dersleri vermekte. "İslam'a hizmet edilebilir" düsturuyla, insanları eğitmekten büyük mutluluk duyuyor. Her daim Kur'an okumayı alışkanlık haline getiren Sarı, hem ruhunu besliyor hem de etrafındaki insanlara ışık tutuyor.