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2024 Belçika'da Tarihinin En Yağışlı Yılı Oldu

2024'te Belçika, AB'nin Copernicus verilerine göre en çok yağmur alan yıl olarak kayıtlara geçti. Rekor yağış miktarları dikkat çekiyor.

Yayın Tarihi: 26.12.2024 11:37
Güncelleme Tarihi: 26.12.2024 11:37
2024 Belçika'da Tarihinin En Yağışlı Yılı Oldu

Belçika'da Rekor Yağış Miktarı

Avrupa Birliği'nin (AB) Copernicus uydu izleme sistemi, 2024 yılını Belçika için en yağışlı yıl olarak belirledi. Copernicus verilerine göre, yağmurlu ve gri havasıyla tanınan Belçika, bu sene her zamankinden daha fazla yağış aldı.

RMI'den Doğrulama

Belçika Kraliyet Meteoroloji Enstitüsü (RMI), Copernicus'un verilerini doğrulayarak, 27 Kasım itibarıyla yıllık yağış miktarının 1.092,9 milimetre olduğunu açıkladı. Bu, 2001 yılında kaydedilen 1,088.5 milimetre yağış rekorunu geride bıraktı.

Aylık Yağış Dağılımı

Belçika’nın Hollanda sınırındaki kuzeydoğu bölgeleri, ilkbahar aylarında rekor yağışlar aldı. Ülkenin her bölgesinde yağış miktarları ortalamanın üzerinde seyretti. Özellikle Mayıs ayında en yüksek yağış miktarları kaydedilirken, Kasıma gelindiğinde ay ortalamasının altında yağmur yağdı.

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