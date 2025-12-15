DOLAR
Eskişehir'de 12 Yaşındaki Çocuğu Bıçaklayan 4 Çocuk Yakalandı

Eskişehir Tepebaşı'nda Namık Kemal Ortaokulu öğrencisi U.D. (12), elektrikli bisikletle yanına gelen çocuklar tarafından kasık bölgesinden bıçaklandı; 4 şüpheli yakalandı.

Yayın Tarihi: 15.12.2025 20:38
Güncelleme Tarihi: 15.12.2025 20:38
Eskişehir'de 12 yaşındaki çocuğu bıçaklayan 4 çocuk yakalandı

Eskişehir'de 12 yaşındaki çocuğu bıçaklayan 4 çocuk yakalandı

Eskişehir’in Tepebaşı ilçesi Bahçelievler Mahallesi Çivan Sokakta meydana gelen olayda, Namık Kemal Ortaokulu’ndan çıkan U.D. (12), elektrikli bisikletle yanına gelen çocuklar tarafından kasık bölgesinden bıçaklandı.

Polis soruşturması ve şüphelilerin yakalanması

Olayla ilgili çalışma başlatan polis, olayın küfürleşme ve yaşanan tartışma sonucunda gerçekleştiğini belirledi. Olaya karışan yaşı küçük 4 şüpheli, suç unsuru bıçakla birlikte yakalanarak haklarında işlem başlatıldı.

ESKİŞEHİR’DE BIÇAKLAYAN ÇOCUĞUN, 4 YAŞI KÜÇÜK ŞÜPHELİ YAKALANDI.

ESKİŞEHİR’DE BIÇAKLAYAN ÇOCUĞUN, 4 YAŞI KÜÇÜK ŞÜPHELİ YAKALANDI.

