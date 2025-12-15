Eskişehir'de 12 yaşındaki çocuğu bıçaklayan 4 çocuk yakalandı
Eskişehir’in Tepebaşı ilçesi Bahçelievler Mahallesi Çivan Sokakta meydana gelen olayda, Namık Kemal Ortaokulu’ndan çıkan U.D. (12), elektrikli bisikletle yanına gelen çocuklar tarafından kasık bölgesinden bıçaklandı.
Polis soruşturması ve şüphelilerin yakalanması
Olayla ilgili çalışma başlatan polis, olayın küfürleşme ve yaşanan tartışma sonucunda gerçekleştiğini belirledi. Olaya karışan yaşı küçük 4 şüpheli, suç unsuru bıçakla birlikte yakalanarak haklarında işlem başlatıldı.
